Temporal Glòria: El temporal afecta una trentena de carreteres i talla tres línies de tren

Els efectes del temporal Glòria es continuen notant aquest dijous al matí. A tot Catalunya hi ha una trentena de carreteres afectades per esllavissades, inundacions o neu. La línia R5 de Ferrocarrils, que uneix Manresa i Barcelona, té reestablert des de les 7 h el servei habitual després d'estar tallada entre Castellbell i el Vilar i l'Aeri de Montserrat per acumulació d'aigua a les vies. L'R3 funciona entre Balenyà i Barcelona i hi ha servei alternatiu per carretera entre Balenyà i Vic. El servei fins a Puigcerdà està suspès. També a la xarxa ferroviària, a les línies R1 i RG1 hi ha servei alternatiu per carretera entre Arenys i Maçanet, que es perllongarà durant el matí fins a Malgrat de Mar si les condicions ho permeten. Entre Molins, l'Hospitalet i Arenys només circula un tren per hora i sentit. A l'R2 Nord i l'R11 hi ha servei habitual entre l'aeroport i Granollers i un tren per hora i sentit entre Granollers i Sant Celoni/Maçanet. En el recorregut entre Barcelona, Girona i Portbou també hi ha un sol tren per hora i sentit. Quan al transport escolar, el Consell Comarcal del Berguedà informa que ha quedat suspès el servei entre Sant Julià de Cerdanyola i l'institut de l'Alt Berguedà. Hi ha 12 alumnes afectats.

A Girona, Protecció Civil ha aixecat l'alerta de confinament a 26 municipis del Baix Ter però alerta del creixement del Llobregat, el Siurana i els rius del marge esquerre del Segre (Sió, Corb, Ondara i Set), així com la resta de la conca a les comarques d'Urgell, Pla d'Urgell, Segarra i Garrigues. La pluja fa créixer els cabals i hi ha algunes afectacions en curs, amb inundacions petites de l'entorn. És per això que recomana evitar la mobilitat per aquesta zona.

Llistat de carreteres afectades

Calen cadenes a:

C-28 Port de la Bonaigua

C-142b Pla de Beret

C-563 Gósol

C-462 Sant Llorenç de Morunys

L-501 Vall de Boí

GI-400 Alp

GIV-4082 Alp

C-38 Mollò

GIV-4031 Meranges

GIV-4032 Isòvol

GIV-4033 Alp

GIV-4034 Fontanals de Cerdanya

GIV-4035 Guils de Cerdanya

GIV-4036 Urús



Tallades per aigua o esllavissades:

C-12 Balaguer

N-230 Pont de Suert

N-141F Oluges

LP-7041 Soses

TV-2005 Aiguamúrcia

T-713 Bisbal de Falset

N-420 Caseres (pas alternatiu)

N-II Canet de Mar

N-141D a Vilanova de Sau i a Folgueroles

C-17z Montesquiu

C-1415c Mataró

BV-5128 Sant Cebrià de Vallalta

BV-5301 Montseny

BV-6001 Malgrat de Mar

Des del Parc Natural i Monestir de Montserrat alerten que a les carreteres d'accés hi ha diferents corriments de terra i pedres. El servei de neteja hi està actuant.

Pantans al límit



El pantà de la Baells va arribar ahir al vespre al 99,5% de la seva capacitat, fet que va provocar que l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) decidís a 2/4 de 7 de la tarda incrementar el cabal de sortida de la presa. Es va començar a alliberar 40 m3/s, però aquesta quantitat va pujar fins als 75 m3/s durant la matinada. L'ACA afirma que aquest augment «no representa cap risc d'inundació llevat de zones puntuals». Pel que fa a l'embassament de la Llosa del Cavall, el seu volum es trobava anit al 84,4% de la seva capacitat mentre que el de Sant Ponç superava el 91%.