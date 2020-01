Temporal Glòria: Una trentena de carreteres afectades i quatre línies de tren tallades

Dues noves persones desaparegudes, una d'elles a Jorba, una cinquantena de carreteres afectades, risc de desbordament de rius -entre ells el Llobregat- i quatre línies de tren tallades són les principals incidències d'aquest dijous vinculades al temporal Glòria, que es preveu que abandoni definitivament avui Catalunya.

A les comarques centrals, la crescuda dels principals cursos fluvials ha fet saltar l'alerta. A Jorba, es busca un home que aquest matí a sortit cap a Sant Martí de Tous, on no ha arribat després de creuar una zona inundable. L'altre persona que busca Bombers és de Cabacés, al Priorat. S'investiga si ha quedat atrapat dins d'un vehicle trobat submergit. Paral·lament, es continua buscant el mariner de Palafrugell que ahir va caure al mar al port de Palamós.



Tallada la carretera de Can Poc Oli de Manresa i el Pont Vell de Gironella

A Manresa, l'antiga carretera C-1411 a Manresa (Can Poc Oli), que va des de l'estació de la Renfe fins a la C-55 a l'alçada de l'antiga discoteca Kronos, ha quedat tallada al trànsit aquest matí pels efectes de l'aigua d'aquesta nit. El fet és que en el punt més baix d'aquest vial, al revolt que hi ha molt a prop de l'accés al refugi Aixopluc, el Cardener s'ha desbordat i ha envait la calçada. A Gironella, s'ha tancat el Pont Vell i l'aigua del Llobregat ha arribat a peu de carrer.

L'aigua també ha provocat diferents esllavissades que han tallat algunes carreteres i, en punts de l'Alt Pirineu, la neu obliga a circular amb cadenes. El poble de Sant Julià de Cerdanyola, per exemple, ha quedat incomunicat fins cap a 3/4 de 12 del migdia. En un dels accessos hi havia neu i a l'altre una esllavissada.



Petites actuacions dels Bombers a municipis com Navarcles, Sant Vicenç i Calaf



A Puig-reig i Pinós, els Bombers també han hagut de retirar pedres caigudes en calçades, mentre que a Calaf i Sant Salvador de Guardiola han estat alertats per inundacions de baixos. A Sant Vicenç de Castellet, on el Llobregat baixa molt ple, les incidències de les últimes hores han estat l'embussament d'un embornal i els despreniments d'una canalera i d'un ferro d'una teulada. A Navarcles, uun cable ha quedat penjant a la carretera de Manresa i a Monistrol de Montserrat ha fet falta retirar un arbre caigut al mig de la calçada.

Les afectacions al servei de tren



La línia R5 de Ferrocarrils, que uneix Manresa i Barcelona, ha quedat interrompuda durant unes hores entre Castellbell i el Vilar i l'Aeri de Montserrat per acumulació d'aigua a les vies. A les 7 del matí, però, el servei ja funcionava amb normalitat. L'R3, en canvi, només funciona entre Balenyà i Barcelona i hi ha servei alternatiu per carretera entre Balenyà i Vic. El servei fins a Puigcerdà està suspès. També a la xarxa ferroviària, a les línies R1 i RG1 hi ha transport alternatiu per carretera entre Arenys i Maçanet, que es perllongarà durant el matí fins a Malgrat de Mar si les condicions ho permeten. Entre Molins, l'Hospitalet i Arenys només circula un tren per hora i sentit. A l'R2 Nord i l'R11 hi ha servei habitual entre l'aeroport i Granollers i un tren per hora i sentit entre Granollers i Sant Celoni/Maçanet. En el recorregut entre Barcelona, Girona i Portbou també hi ha un sol tren per hora i sentit. A més, l'R15 està interrompuda entre Marçà-Falset i Pradell per una esllavissada.

La Baells, al límit



El pantà de la Baells va arribar ahir al vespre al 99,5% de la seva capacitat, fet que va provocar que l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) decidís a 2/4 de 7 de la tarda incrementar el cabal de sortida de la presa. Es va començar a alliberar 40 m3/s, però aquesta quantitat va pujar fins als 75 m3/s durant la matinada. L'ACA afirma que aquest augment «no representa cap risc d'inundació llevat de zones puntuals». Pel que fa a l'embassament de la Llosa del Cavall, el seu volum es trobava anit al 84,4% de la seva capacitat mentre que el de Sant Ponç superava el 91%.

A Girona, Protecció Civil ha aixecat l'alerta de confinament a 26 municipis del Baix Ter però alerta del creixement del Llobregat, el Siurana i els rius del marge esquerre del Segre (Sió, Corb, Ondara i Set), així com la resta de la conca a les comarques d'Urgell, Pla d'Urgell, Segarra i Garrigues. La pluja fa créixer els cabals i hi ha algunes afectacions en curs, amb inundacions petites de l'entorn. És per això que recomana evitar la mobilitat per aquesta zona.

Llistat de carreteres afectades

Calen cadenes a:

C-28 Port de la Bonaigua

C-142b Pla de Beret

C-563 Gósol

C-462 Sant Llorenç de Morunys

L-501 Vall de Boí

GI-400 Alp

GIV-4082 Alp

C-38 Mollò

GIV-4031 Meranges

GIV-4032 Isòvol

GIV-4033 Alp

GIV-4034 Fontanals de Cerdanya

GIV-4035 Guils de Cerdanya

GIV-4036 Urús



Tallades per aigua o esllavissades:

C-12 Balaguer

N-230 Pont de Suert

N-141F Oluges

LP-7041 Soses

TV-2005 Aiguamúrcia

T-713 Bisbal de Falset

N-420 Caseres (pas alternatiu)

N-II Canet de Mar

N-141D a Vilanova de Sau i a Folgueroles

C-17z Montesquiu

C-1415c Mataró

BV-5128 Sant Cebrià de Vallalta

BV-5301 Montseny

BV-6001 Malgrat de Mar

Des del Parc Natural i Monestir de Montserrat alerten que a les carreteres d'accés hi ha diferents corriments de terra i pedres. El servei de neteja hi està actuant.