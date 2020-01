El Glòria deixa sense llum més de mil usuaris a la regió central

La potent borrasca Glòria ha deixat sense llum més d'un miler de clients d'Endesa a la Catalunya Central, especialment a poblacions de l'Alt Berguedà, i també a la Cerdanya, Solsonès o Anoia a causa del temporal de neu i vent.

La neu que va caure era molt humida i pesava. Algunes torres elèctriques no ho van aguantar. Aquest és el cas d'algunes torres que es van doblegar a l'alt Berguedà i van fer malbé el cablatge. Un miler de clients es van quedar sense subministrament elèctric, segons van explicar ahir fonts d'Endesa a Regió7.

Al Berguedà els municipis on hi va haver més problemes de subministrament van ser Vallcebre, Saldes, Gósol, Gisclareny, i és que els ajuntaments de Saldes, Gósol i Tuixén van rebre ahir al vespre un comunicat d'Endesa que els informava que l'avaria era molt greu i que durant aquesta nit passada no tindrien servei. Avui al matí la companyia portarà grups per donar servei de manera aïllada als llocs més imprescindibles. L'alcalde Saldes, Moisès Massana, va explicar que no tenir llum afecta la vida normal de les persones que no poden engegar les calderes de les calefaccions per escalfar-se en un dia de ple hivern. A Saldes o Gósol també hi va haver problemes amb la telefonia tant per falta de cobertura com per la caiguda i trencament de pals de fusta de Movistar que van fer que els cables quedessin tirats damunt la neu. A Gósol un dels afectats va ser l'Ajuntament, que no va obrir perquè sense llum tampoc tenien calefacció i no podien treballar. Hi van caure uns 40 centímetres de neu.

A la Cerdanya van patir problemes de subministrament elèctric poblacions com Bellver i al Solsonès la Coma i la Pedra i l'estació d'esquí del Port del Comte, que no va poder aprofitar els 70 centímetres de neu. Al voltant de les 7 de la tarda, Endesa va solucionar finalment l'avaria i tant la urbanització com l'estació van poder tornar a gaudir de subministrament elèctric. A Sant Llorenç de Morunys ahir a les 4 de la matinada el municipi es va quedar sense llum però va tornar a les 8 del matí.

Aquesta és una de les conseqüències de la llevantada que ahir va intensificar-se. La neu va arribar a cotes de fins 700 metres a comarques com el Berguedà, fet que va obligar a suspendre 5 línies del transport escolar de l'institut Alt Berguedà, que va veure alterat el seu normal funcionament, i d'altres centres de primària. En total va afectar un centenar d'escolars. Des de diumenge fins dimecres al migdia, el registre més elevat detectat pel Servei Meteorològic de Catalunya són els 111 centímetres de neu nova acumulats a Ulldeter, al Ripollès (2.410 metres), seguits dels 71 cm de Núria, a la mateixa comarca (1.971 metres). A la Cerdanya, a Malniu (2.230 metres), s'hi van acumular 67 cm, i a l'estació meteorològica del Cadí Nord, a 2.143 metres, 64 cm. Pel que fa al Port del Comte, al Solsonès, el tou de neu va arribar als 41 cm.

Protecció Civil va elevar d'alerta a emergència el Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya (Inuncat) perquè després d'unes hores «de treva» durant el vespre d'ahir va començar a creuar el Principat «un altre front de tempestes» que el que farà serà «ploure sobre mullat», segons va advertir la directora general de Protecció Civil, Isabel Ferrer.