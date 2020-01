L'Executiu apujarà el salari mínim fins als 950 euros

El Govern, els sindicats i la patronal van acordar una pujada del salari mínim interprofessional (SMI) per al 2020 del 5,5%, fins als 950 euros bruts mensuals, va anunciar la ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz. Aquest increment suposa 50 euros més respecte dels 900 euros fixats per al 2019, després d'una pujada històrica del 22,3%, però 50 euros menys d'allò promès per Podem per a aquest any.

L'acord es va tancar a la reunió que ahir a la tarda van mantenir la ministra, els secretaris generals de CCOO i UGT, Unai Sordo i Pepe Álvarez, i els presidents de CEOE i Cepime, Antonio Garamendi i Gerardo Cuerva. Díaz va confirmar que la pujada tindrà caràcter retroactiu a 1 de gener de 2020, tot i que «per prudència» no va confirmar si s'aprovarà al Consell de Ministres de dimarts que ve o al següent.

Per la seva banda, el president de Govern, Pedro Sánchez, va portar a Davos un missatge de confiança en el seu nou Executiu de coalició en què va assegurar que hi haurà «rigor» en els comptes públics però també va prometre «justícia fiscal».

En el seu segon any com a president al Fòrum Econòmic Mundial, i quinze dies després de conformar el Govern de coalició amb Podem, Sánchez va portar a aquesta cita que reuneix bona part de el poder econòmic internacional una fèrria defensa del seu programa progressista i de la necessitat de reduir les desigualtats.

Sánchez va utilitzar una cita d'un escriptor -Rutger Bregman- per recordar que el veritable problema de la desigualtat és l'evasió d'impostos, tot advertint que «no hi pot haver justícia social sense justícia fiscal», amb mesures tributàries que la facin possible.

En qualsevol cas, va insistir a destacar la «robustesa» de l'economia espanyola i el compromís del seu Govern de mantenir el «rigor» fiscal i la seva ferma promesa de reduir el dèficit i el deute públics amb una «sòlida gestió» dels comptes. A més, en referir-se a Podem, va assegurar que el nou Govern no serà un «simple observador» que es quedi amb els «braços plegats».