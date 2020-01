El Mobile World Congress es compromet a seguir a Barcelona i preveu xifres rècord

El Mobile World Congress (MWC) generarà en l'edició d'aquest any un impacte econòmic de 492 milions d'euros i reunirà més de 110.000 assistents, unes xifres de rècord que es donaran en un moment en què la fira ha refermat la seva aposta per Barcelona, i descarta qualsevol trasllat a Madrid.

John Hoffman, el conseller delegat de GSMA, la patronal dels operadors de mòbils que organitza el Mobile, va donar a conèixer ahir en roda de premsa els detalls del congrés, que se celebrarà del 24 al 27 de febrer a la Fira de Barcelona i porta per lema «Sense límits. Connectivitat intel·ligent».

El directiu va refermar el seu compromís amb Barcelona en assegurar que «som aquí i en el futur ens quedarem a Barcelona» i va descartar el trasllat de la fira a Madrid, una opció que no ha estat ni debatuda. «No hi ha hagut cap debat que inclogués Madrid ni qualsevol altre lloc del món», va dir.



Gairebé 3.000 expositors

Després de tancar l'any passat amb 109.000 visitants, la fira de tecnologia mòbil més important del món aspira en la seva edició número 15 a Barcelona a superar aquesta xifra i arribar als 110.000 congressistes de 200 països, entre els quals destaquen 8.000 consellers delegats de tot el món.

A l'espai firal de Gran Via, a l'Hospitalet de Llobregat, i a l'avinguda Maria Cristina de Barcelona, el Mobile mostrarà al món les novetats de 3.000 expositors, mentre que els esdeveniments associats, 4YFN -aparador de les start-ups - i Yomo -festival per a estudiants i docents-, aglutinaran 25.000 i 30.000 persones, respectivament.

L'impacte de tota l'activitat que genera l'esdeveniment serà de 492 milions d'euros, una mica més dels 473 milions del 2019, mentre que es crearan uns 14.100 llocs de treball a temps parcial, lleugerament per sobre també de l'any passat.

Des de la primera edició del Mobile a Barcelona, el 2006, aquest congrés tecnològic i empresarial ha sumat un impacte econòmic a Barcelona i als voltants de 5.300 milions d'euros.

En relació amb la polèmica per una eventual finalització de la relació del Mobile amb Barcelona, el màxim executiu de GSMA va expressar la seva sorpresa per les declaracions que va fer la setmana passada la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que va assegurar que faria tot el que estigués al seu abast per atreure cap a Madrid el saló.



«Funciona sola»

«Sense voler ofendre la premsa, no sé d'on surten aquestes notícies. Puc assegurar que no hi ha hagut cap debat ni cap reunió sobre la possibilitat de traslladar el Mobile a cap lloc, incloent-hi Madrid», va sostenir Hoffman, que va fer referència a la polèmica de manera espontània sense que se li hagués preguntat encara per això.

L'executiu nord-americà va utilitzar un to jocós per tal de referir-se a la possibilitat d'un trasllat a Madrid: «Volia parlar del futur, però ja m'han dit que ja se n'ha parlat i que ens traslladem a Madrid», va dir Hoffman, que després va subratllar la seva aposta per Barcelona.

«Som a Barcelona, hem estat aquí des del 2006 i serem aquí en el futur», va dir. Preguntat en el torn de preguntes pels plans del Mobile després del 2023, data en què s'acaba el contracte de GSMA amb Barcelona, Hoffman va apuntar que no té pas «plans per a Barcelona més enllà d'aquest any» i va destacar el bon funcionament de l'aliança fins ara amb la capital catalana.

En aquesta línia, es va preguntar: «Per què hem de canviar una cosa que funciona sola?». Entre les novetats d'aquest Mobile, destaca la primera celebració de l'Xside, l'esdeveniment que coorganitza GSMA amb el festival Sónar i que se celebrarà del 24 al 26 de febrer al recinte de Montjuïc.



Presidents de grans companyies

A més de tallers i activitats diverses, l'Xside vol atreure especialment els congressistes a la plaça Univers a partir de les 18.00 hores, quan s'ofereix un programa musical variat amb la participació del considerat màxim exponent de música electrònica, Richie Hawtin.

Fins ara, han confirmat la seva assistència a l'esdeveniment els presidents de Telefónica, José María Álvarez-Pallete; Orange, Stépahe Richard; ViacomCBS, Bob Makish, i Nokia, Rajeev Suri, entre altres directius. Pel que fa a la presència de dones al Mobile, que seran del 30% entre els ponents i 1 de cada 4 dels assistents, Hoffman va lamentar que encara estiguin lluny de la paritat.