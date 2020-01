La Molina, Masella i el Port del Comte acumulen més de 70 centímetres de neu

El segon dia d'afectació de la borrasca Glòria també va deixar molta neu a les estacions d'esquí del Solsonès i la Cerdanya. Al Port del Comte, després d'un dilluns decebedor en què, segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya, només va rebre 1 centímetre de neu nova, la situació va canviar ahir, ja que l'estació va afirmar que durant tot el dia va en va acumular 70 centímetres. Tot i això, no va poder obrir a causa d'una avaria que va deixar l'estació sense subministrament elèctric durant tot el matí i part de la tarda, de la mateixa manera que a la Molina, on preveien per avui un gruix de neu d'1 metre a les cotes baixes i de fins a 1,70 a les altes. L'estació preveu obrir avui després de romandre dos dies tancada. La que sí que va obrir va ser Masella, tot i que no amb totes les pistes disponibles. Només ahir, a cota baixa s'hi va acumular poc més de mig metre de neu mentre que a la part més alta hi va caure més d'1 metre.