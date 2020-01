Les pluges omplen la Baells al límit de la seva capacitat i l'obliguen a buidar

Les precipitacions que està deixant la borrasca Glòria arreu de Catalunya van provocar creixements inesperats en els cabals dels rius i en els embassaments de la Catalunya Central, fins al punt que el pantà de la Baells va haver d'obrir les comportes de la presa a 2/4 de 7 de la tarda després d'arribar al 95,5% de capacitat.

El pantà del Berguedà va iniciar dilluns una mesura de desembassament quan es trobava al 97% de la seva capacitat com a prevenció per l'arribada de la borrasca i les precipitacions consegüents, però n'hi va haver prou. Ahir a 2/4 de 7 de la tarda, l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) va decidir alliberar 75 m3/s , una quantitat poc habitual que no presentava importants riscos d'inundació «llevat d'algunes zones puntuals» com guals o zones baixes situades a la llera del recorregut del riu.

Quant als pantans del Solsonès, el de Sant Ponç va arribar a un màxim del 91,5% de la seva capacitat total amb 22,3 hm3 d'aigua, mentre que el de la Llosa del Cavall es va quedar en el 84,5%.

El Llobregat va ser el riu més afectat de l'àmbit que cobreix Regió7, sobretot a l'alçada de Cas-tellbell i el Vilar i a Sallent. El punt més àlgid pel que fa al cabal del riu es va donar a les 4 de la tarda al control de l'ACA de Castellbell i el Vilar, un cop ha recollit l'aigua del Cardener i de la riera Gavarresa, quan va arribar a portar 224,6 m3/segon, xifra 28 vegades la quantitat que porta habitualment, ja que en aquest punt sol ser del voltant de 8.

Les afectacions del riu ja es van començar a notar a prop del seu naixement, a Guardiola del Berguedà, i especialment a partir de les 2 de la matinada, tot i que va ser durant la tarda quan el seu cabal no va parar de pujar.

A Sallent, el seu pic més alt es va donar a les 12 del migdia, quan va assolir un nivell de cabal de 76,3 m3/s i en algun moment es va arribar a patir que l'aigua arribés a afectar alguns carrers. El municipi bagenc també va viure una certa preocupació pel cabal de la riera Gavarresa en el seu tram final abans d'ajuntar-se amb el Llobregat a Cabrianes, ja que en alguns punts va sortir de mare. Durant la nit passada era previst que el cabal pugés i l'Ajuntament va assegurar ahir al vespre que es prendrien les mesures preventives necessàries.

Pel que fa al riu Anoia, l'episodi amb més aigua es va donar ahir a les 3 de la matinada a Martorell, just abans de desembocar al Llobregat. Allà normalment el riu hi arriba amb 1 m3/s mentre que ahir va arribar fins als 85 m3/s. Tot i això, aquesta quantitat es va reduir considerablement durant el dia i va ser del voltant dels 24 m3/s.

Per l'altra banda, el Cardener va augmentar el seu cabal més que el dia anterior però sense arribar a cap risc de desbordament. Per exemple, a Cardona va passar de 2 a 14,9 m3/s a les 11 del matí i es va mantenir així durant bona part de la tarda i a Súria a la 1 del migdia es va arribar als 24 m3/s, però el cabal es va reduir lleugerament durant el dia. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, les precipitacions podien arribar a qualsevol punt del país i, per tant, existeix la possibilitat que durant la nit els cabals dels rius i els nivells dels embassaments del territori augmentin encara més.