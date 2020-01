El Tribunal Suprem valora suspendre la inhabilitació de Torra

La sala contenciosa administrativa del Tribunal Suprem valora respondre afirmativament a la petició de la defensa del president de la Generalitat, Quim Torra, i deixar en suspens la resolució de la Junta Electoral Central del 3 de gener passat, que va retirar al president la credencial de diputat al Parlament. Així ho van assenyalar fonts jurídiques, que apunten que la decisió sobre aquest afer es podria conèixer avui.

D'altra banda, el ple del Tribunal Constitucional (TC) fonamenta la seva decisió d'avalar la presó preventiva que va decretar el magistrat del Suprem Pablo Llarena per a l'expresidenta de Parlament de Catalunya Carme Forcadell en el cas del procés en què respon a la «finalitat legítima d'evitar el risc de fuga». Així ho considera el ple en una sentència que desestima per unanimitat el recurs d'empara presentat per Forcadell, condemnada a 11 anys i sis mesos de presó per sedició.