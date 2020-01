El Síndic de Greuges, acusat de suborn per acceptar una invitació de l'empresari manresà Jordi Soler

La Fiscalia Anticorrupció considera que Rafael Ribó, Síndic de Greuges, va poder cometre un delicte de suborn impropi en acceptar la invitació de l'empresari manresà Jordi Soler (Grup Soler) per acudir a veure la final de la Champions League entre el Barcelona i la Juventus de Torí que va tenir lloc el 6 de juny del 2015 a Berlín. Així ho ha remès a el jutge de l'Audiència Nacional, José de la Mata, en un informe que ha conegut EL PERIÓDICO.

Aquell viatge en avió privat va costar 39.900 euros, segons les factures descobertes per la Guàrdia Civil, i va ser pagat íntegrament per tres empreses de Jordi Soler, un empresari investigat en la trama de el 3 per cent i que ha confessat davant del jutge haver lliurat diners a fundacions properes a Convergència Democràtica de Catalunya a canvi d'aconseguir contractes d'obres públiques.

El fiscal considera que Rafael Ribó "no només va acceptar" la invitació de l'empresari, sinó que a més va prendre "la iniciativa" i va demanar que hi anés també la seva filla, cosa que finalment va succeir. Considera que l'actuació del Síndic de Greuges va poder incórrer en un delicte de "suborn passiu impropi", castigat amb entre sis mesos i un any de presó i suspensió d'ocupació pública de fins a tres anys. En una compareixença parlamentària, Ribó va afirmar que es tractava d'un assumpte "personal" i que havia pecat d'"excés de confiança". Ara el jutge de l'Audiència Nacional estudiarà la petició d'Anticorrupció i, si veu indicis de delicte com el fiscal, traslladarà el cas a el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, atès que Ribó és aforat.



La germana de Pep Guardiola

En aquell avió privat, un Dassault Falcon 900EX hi van viatjar també l'exdiputat de CDC Ramon Camp i la seva dona, Francesca Guardiola, germana de l'entrenador de futbol i que en aquelles dates era sotsdirectora de Relacions Exteriors de el Govern d'Artur Mas.

L'empresari Soler també va convidar al partit Josep Antoni Rosell, que era director general d' Infraestructures.Cat, l'empresa de la Generalitat encarregada de projectar, construir i gestionar les grans obres públiques. Els 14 viatgers van sortir de l'aeroport del Prat el 6 de juny de 2015 a les dotze del matí i van arribar a Berlín a les dues i deu de la tarda. Van tornar a Barcelona després del partit, que va acabar amb la victòria del Barça per 3-1.



Viatge "comercial"

El fiscal anticorrupció José Grinda, que investiga la trama de el 3 per cent, considera que la invitació a Ribó no va tenir "naturalesa social ni amistosa". De fet, en el sumari consta un missatge que l'empresari va enviar el mateix dia de partit a un amic i en què li escriu: "Ara estic a Berlín. No li diguis a ningú. Ja t'explicaré. Viatge 'comercial'".

La Guàrdia Civil va recuperar diversos missatges més i fins i tot una foto del grup realitzada a l'entrada de l'avió, durant el viatge, com ja va publicar EL PERIÓDICO el mes d'agost passat. En un dels missatges, tres dies abans del partit, l'ex diputat Ramon Camp, un dels convidats, escriu a Soler: "El Rafael té una entrada provinent del Barceló i em pregunta si hi ha plaça per la seva filla". Soler respon: "Oki. Ara ja som 14 i 14". Després del partit, Camp torna a escriure a l'empresari. "Moltes gràcies Jordi per fer-nos possible viure un dia tan únic".

Els informes de la Guàrdia Civil recullen que els participants en la trama del 3 per cent "realitzaven a persones de l'entorn del partit polític" invitacions per assistir a esdeveniments d'oci com futbol i teatre. Pel que fa a Jordi Soler, afirma que "complimenta directius de CDC i / o responsables polítics facilitant-entrades per assistir a partits de futbol".



Aconseguir influència

El cas del viatge a Berlín va ser, segons els investigadors, un regal "d'especial rellevància" pel "gran desemborsament econòmic" que va suposar per a l'empresari. Totes aquestes invitacions pretenien obtenir "un tracte favorable" de les autoritats i aconseguir "certa capacitat d'influència" perquè li concedissin obres públiques a Catalunya.

L'Audiència Nacional investiga huit obres concedides a l'empresari Soler, que va donar 664.604 euros a fundacions properes a Convergència entre 2008 i 2015. Es tracta d'un ambulatori a Mataró, el manteniment d'edificis escolars a Barcelona, les obres de l'institut Lluís Peguera a Manresa, la construcció d'un centre cívic a Sant Fruitós de Bages, el manteniment de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ubicat a Mollet de Vallès), la rehabilitació d'un pavelló de l'hospital de la Santa Creu i Sant Pau, la urbanització al costat de blocs de l' Incasol a Sabadell i el servei d'enllumenat públic a Tona. Només els últims quatre contractes van suposar uns 6,5 milions d'euros d'ingressos per a les empreses de el Grup Soler.