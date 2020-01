Els congressistes exposen els arguments per a l''impeachment'

Els set congressistes demòcrates o mànagers designats per la presidenta de la Cambra de Representants dels Estats Units, Nancy Pelosi, per exercir l'acusació de la Cambra Baixa en el judici polític ( impeachment) contra el president nord-americà, Donald Trump, van començar ahir a presentar els seus arguments.

Els portaveus de les comissions Judicial, d'Intel·ligència i d'Administració, Jerry Nadler, Adam Schiff i Zoe Lofgren, respectivament, i Hakeem Jeffries (Nova York), Val Demings (Florida), Jason Crow (Colorado) i Sylvia Garcia (Texas) disposen de 24 hores repartides en tres dies per exposar els seus arguments inicials.

Els mànagers van centrar-se, sobretot, en la participació de l'advocat personal de Trump, Rudy Giuliani, en la política d'Ucraïna i en els intents per «difamar» l'exambaixadora nord-americana al país, Casa Yovanovitch.

A més, van acusar-lo «d'intentar enganyar» en les eleccions previstes per al 2020, segons va informar la cadena de televisió CBS.

Així, Schiff, que va ser el primer que va parlar i ho va fer durant dues hores i mitja, ha subratllat, en referència amb la intenció de Trump de retenir 300 milions d'ajuda militar a Kíev, que el president «va sentir que els ucraïnesos la hi devien».

«No es tracta de la seguretat nacional d'Ucraïna. No es tracta de la nostra seguretat nacional. No es tracta de la corrupció. No, es tracta del que hi ha per a mi. Aquests ucraïnesos m'ho deuen», va apuntar Schiff durant la seva al·locució.

A més, va criticar que els diners que Trump no volia entregar suposadament a Ucraïna «no eren els seus diners». «Són els diners del poble nord-americà per a la seva defensa», va assenyalar el mànager, va informar la cadena de televisió CNN. D'altra banda, el cap de la Comissió d'Intel·ligència de la Cambra de Representants també va instar els senadors, que actuen com a jurat a l' impeachment, que actuïn de manera «imparcial».



Missatge de Trump

Mentre Schiff parlava, el president nord-americà va emetre un missatge mitjançant el seu compte de Twitter en què es podia llegir «sense pressió», escrit en majúscules i entre cometes, que suposadament es refereix a les seves interaccions amb Ucraïna.