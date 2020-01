La fiscalia defensa mantenir el suplicatori de Puigdemont

La Fiscalia del Suprem creu que l'exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras ha de seguir a la presó i que el Suprem ha de mantenir la petició al Parlament Europeu del suplicatori de Carles Puigdemont i Toni Comín, atès que la immunitat no pot derivar en uns «inadmissibles llimbs parlamentaris».

La Fiscalia ha presentat sengles escrits en el Suprem en els quals s'oposa als recursos de Junqueras, Puigdemont i Comín contra les decisions d'aquest tribunal després de la sentència de la justícia europea sobre la immunitat d'Oriol Junqueras. En el cas de Junqueras, contra l'acte de la Sala Penal del Suprem que va decidir mantenir-lo a la presó per estar ja condemnat en ferm, quan la sentència del TJUE establia que degué reconèixer-se la seva immunitat de moviments mentre era a la presó provisional.

En el de Puigdemont i Comín, contra l'acte del jutge Pablo Llarena posterior a aquesta mateixa sentència en el qual va decidir demanar el suplicatori a l'Eurocambra per aixecar la seva immunitat com a eurodiputats.

Els quatre fiscals de la causa del procés signen un escrit en el qual recalquen que la immunitat té com a finalitat preservar el funcionament de la institució enfront de maniobres o accions judicials que puguin alterar el seu funcionament i la independència dels seus membres. Però aquesta figura, adverteixen, no es va crear «per protegir de manera il·limitada els membres de la institució enfront de processos penals», i encara menys si, com en aquest cas, ja estaven processats quan es van presentar a les eleccions.