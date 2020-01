La font Negra de Berga queda negada per la gran quantitat d'aigua ARXIU PARTICULAR

La neu caiguda a la muntanya i la pluja abundant han fet que rius, rieres i torrents baixin ben ufanosos. Aquest seria el cas de la riera de Metge, que a l'alçada de la zona de lleure de la font Negra de Berga va negar ahir espais que normalment ocupa la gent que hi va a passejar i utilitza les taules i bancs de fusta. Ahir hauria estat complicat seure-hi per la gran quantitat d'aigua que hi havia. De fet, sortia aigua a dojo per racons i forats que normalment estan ben secs.