Gósol i Saldes volen solucions definitives per a la xarxa elèctrica

Els ajuntaments de Gósol i Saldes reclamen que les infraestructures elèctriques que abasteixen municipis d'alta muntanya com els seus estiguin dimensionades per suportar les inclemències meteorològiques hivernals pròpies de zones com aquesta, on poden caure nevades com la d'aquesta setmana, que a Gósol ha deixat 40 centímetres, una quantitat considerable però que no és un registre excepcional com ho va ser el que hi va haver el febrer del 2018 amb gruixos de més d'1 metre de neu en nuclis urbans de l'alt Berguedà com el gosolà.

«Qualsevol tempesta elèctrica que hi ha aquí a Gósol ja se'n va la llum. El problema és que les infraestructures no estan adequades al ter-ritori». Així ho assegurava ahir a Regió7 Núria Lagé, regidora de l'Ajuntament de Gósol. I és que els 200 veïns d'aquesta població berguedana han estat més de 30 hores sense subministrament elèctric i no han pogut engegar les calderes de les calefaccions i de retruc la manca de llum els ha deixat sense telefonia fixa i senyal de televisió.

Ahir a la tarda, operaris de la companyia Endesa van instal·lar-hi grups electrògens i van aconseguir restablir el servei a la part nord de Gósol com abans ho havien fet a Saldes (hi ha un grup a l'Espà) i a Gisclareny. Fonts de la companyia van informar que esperaven que ahir es pogués recuperar plenament el servei. Anit hi havia zones del poble sense subministrament elèctric, i si ho l'han recuperat aquesta nit hauran estat almenys 48 hores sense llum, va explicar Lagé. Llocs com el nucli de Sorribes, on viu gent gran, hi ha un càmping i l'hostal de Cal Franciscó, a l'entrada del poble.

La instal·lació de grups electrògens és una solució provisional fins que es puguin reposar un nombre indeterminat de torres elèctriques de la vall del Pedraforca (almenys 8 entre Saldes i Gósol), que arran del temporal Glòria han quedat trencades i s'han de canviar.

La regidora Lagé va admetre que Endesa i el serveis d'emergència «estant fent el que poden» per restablir la normalitat «però el que passa és que no hauríem d'arribar fins aquesta situació: quan cau un llamp ja sabem que ens quedaren sense llum. Això fa anys que dura i cada vegada és pitjor». I és que la neu que ha caigut «pesa molt, s'ha carregat les línies elèctriques i ha provocat un efecte dòmino entre les torres, però a això ja no hi hauríem d'haver arribat». Lagé demanava solucions i adverteix que a banda de les torres elèctriques que han caigut les que romanen dretes «han quedat tocades».

Ahir a la tarda, el vicepresident del Consell Comarcal, Jordi Sabata, es va desplaçar fins a Gósol per veure sobre el terreny les afectacions provocades pel temporal i els efectes de la incomunicació que han patit els veïns per la falta de llum. Sabata va explicar a Regió7 que davant dels problemes a la xarxa elèctrica i de telecomunicacions el Consell ha fet costat al municipi i ha fet arribar la situació de Gósol al Govern. Un cop s'hagi resolt aquest episodi, el Consell «parlarem amb els alcaldes per traslladar les seves peticions i que hi hagi solucions a llarg termini i no pedaços».

Per la seva banda, Moisès Massana, alcalde de Saldes, deia que «les infraestructures que Endesa té a 1.200 metres han de tenir una garantia perquè una nevada amb neu pesant entenc que l'haurien d'aguantar». Ahir Saldes va recuperar el servei amb la línia convencional menys a l'Espà, on hi ha un grup electrogen. A Gisclareny, el poble més petit de Catalunya, també se n'hi van instal·lar.