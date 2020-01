La JEC cita Ponsatí el proper dia 28 perquè acati com a eurodiputada

La Junta Electoral Central (JEC) ha citat dimarts que ve cinc candidats a eurodiputats, entre ells Clara Ponsatí, actualment a Escòcia, a l'acte d'acatament de la Constitució que els permeti formar part del Parlament Europeu. Així ho va establir l'òrgan que arbitra els processos electorals a Espanya durant la reunió d'ahir, a la qual havia citat el també candidat d'Ara Repúbliques Jordi Solé perquè procedís a l'acatament. Aquesta candidatura, que va encapçalar en les europees passades Oriol Junqueras, va obtenir tres escons. Solé era el quart. Com que el Parlament Europeu ha negat a Junqueras la condició de diputat tot i que gaudia d'immunitat parlamentària des del dia de la proclamació dels resultats, l'òrgan electoral va citar ahir Solé per cobrir la seva vacant. Però Solé no va fer acte de presència, de manera que l'escó s'ha declarat vacant.

Per disposar de l'acta com a diputats de Parlament Europeu, els candidats hauran d'acudir personalment al Congrés per acatar la Constitució. És un acte públic. La presència és un requisit indispensable. Carles Puigdemont i Toni Comín, números u i dos de Junts en els comicis, van deixar les seves places vacants per no comparèixer davant la JEC el 17 de juny. Però tots dos són actualment eurodiputats per la sentència del Tribunal de la UE que va determinar que des del dia de la proclamació dels resultats gaudeixen d'immunitat. Cap dels dos no han acatat la Constitució, com exigeix la JEC. Així mateix, continua pendent sobre ells la tramitació de l'euroordre que permeti a la Justícia espanyola jutjar-los.

A Ponsatí l'afecta una situació semblant. Com que està acusada d'un presumpte delicte de sedició, si aparegués a Madrid dimarts que ve seria detinguda. Ara bé, en teoria disposaria d'immunitat parlamentària i podria ser eurodiputada després del 31 de gener, quan abandonaran el Parlament de la UE els diputats britànics.

D'altra banda, el judici d'extradició a Espanya de Ponsatí s'iniciarà previsiblement l'11 de maig a Edimburg, tot i que el procés es podria veure afectat després que la política, acusada d'un delicte de sedició, es converteixi en eurodiputada.

En una vista prèvia celebrada ahir al Tribunal del Xèrif d'Edimburg, el jutge Nigel Ross va decretar la data d'inici del procés, que durarà unes quatre setmanes, encara que tot pot canviar si Ponsatí ocupa un dels escons europeus. Per a això, però, caldria que Ponsatí es presentés al Congrés dels Diputats dimarts vinent per acatar la Constitució espanyola davant la JEC i així adquirir la seva credencial d'eurodiputats, un acte al qual és improbable que Ponsatí acudeixi, ja que si viatgés a Espanya seria detinguda.