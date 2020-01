El jutge que investiga el 3% ofereix al Síndic de Greuges personar-se i aportar proves sobre el seu viatge

El jutge que investiga el cas del 3% a l'Audiència Nacional, José de la Mata, ofereix al Síndic de Greuges, Rafael Ribó, la possibilitat de personar-se i aportar proves de forma voluntària abans de decidir si l'investiga pel seu viatge a Berlín per veure la final de la Champions del Barça en un avió privat pagat per l'empresari manresà Jordi Soler, investigat en aquesta causa.

El magistrat trasllada a Ribó tota la documentació sobre el viatge. També ha citat Soler a declarar com a investigat el 31 de gener, així com l'exdiputat de CDC Ramon Camp, però en aquest cas com a testimoni, ja que també va anar a Berlín. La Fiscalia Anticorrupció ha demanat que s'investigui el Síndic per suborn.