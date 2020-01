Lledoners acorda un nou permís per a Jordi Cuixart, aquest de 72 hores

La junta de tractament del Centre Penitenciari Lledoners ha acordat aquest dijous una proposta de permís de 72 hores per a Jordi Cuixart, president d'Òmnium Cultural condemnat pel Tribunal Suprem, segons informa la secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima aquest divendres. Ara, Lledoners envia la seva proposta al Jutjat de vigilància penitenciària, que és qui té la facultat d'aprovar-la. La proposta se suma al permís de 48 hores que el Servei de Classificació de la Generalitat va aprovar el 15 de gener i que va permetre a Cuixart sortir de la presó de Lledoners fent-ne ús dijous de la setmana passada.

En aquest cas serà el Jutjat de vigilància penitenciària qui haurà de resoldre el permís. En els interns classificats en segon grau, quan la proposta va de tres a set dies, correspon al Jutjat de vigilància penitenciària decidir si l'aprova o no. Quan el permís és per a un o dos dies, és el Servei de Classificació de la Generalitat qui l'ha de resoldre.

Les juntes de tractament dels centres penitenciaris són les que fan la proposta de permisos, que valoren cada supòsit en funció de la seva evolució. Les juntes estudien els casos després que els interessats formulin una petició a través d'una instància.

Els interns de segon grau poden accedir a permisos si han complert una quarta part de la pena; si tenen bona conducta i si no hi ha risc de fuga. Si les juntes de tractament ho consideren oportú, poden proposar fins a 36 dies de permís a l'any, amb un màxim de set dies consecutius, per als interns classificats en segon grau.