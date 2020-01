El Llobregat fora de control fa desallotjar fàbriques a Castellbell

24 hores de neguit al voltant del creixement fora dels límits del Llobregat. A diverses poblacions, com ara Gironella i Sallent, el riu va superar els seus marges i va envair camins, carrers, camps i horts, majoritàriament. A Castellbell i el Vilar, van desallotjar ahir al vespre 120 treballadors d'un parell de polígons industrials davant el temor que el riu incrementés encara més el seu volum d'aigua, que va multiplicar per 3 el límit de perillositat de desbordament en aquesta població.

Les pluges d'ahir al matí i la nit sumades a l'important desguàs de l'embassament de la Baells (ahir al migdia el nivell del pantà arribava al 98,35%) van fer anar de corcoll els serveis de policia i emergència de diferents municipis. El riu va superar els seus marges al nucli de Gironella, i va negar horts i camps a Cabrianes i també a Sallent, com els de Cal Sala, Cal Traval i Sant Antoni, on també va causar destrosses a la zona de la Vila. En aquest municipi es va haver de desallotjar una gossera (vegeu nota adjunta). I allà on va causar més alarma va ser a Castellbell i el Vilar. El Cardener, al matí, també va anar molt ple i va inundar la zona de Can Poc Oli, a Manresa, un indret que ja té problemes quan pugen els nivells.

Durant el dia, a Castellbell, es va patir en veure que anava pujant el nivell. A les 6 de la tarda, el riu havia provocat una àmplia inundació, baixava un volum de 705 m3/s i l'Ajuntament va decidir desallotjar el polígon de la Bauma I i del Burés. La decisió va afectar 120 treballadors de Depinsa, Recambages, Fello, Tenogràfiques i Matsa.

L'alcaldessa, Montserrat Badia (PSC), afirmava ahir al vespre que la decisió «la vam prendre perquè no teníem cap seguretat que no pugés més el nivell». Era una acció preventiva. Es queixava, també, que així com dimecres van tenir informació de tota la incidència, ahir «ningú no ens va dir res». En el moment del desallotjament, el volum d'aigua era de 658 m3/s. Anit, en principi el nivell havia anat baixant.

A Sallent, una avaria a la xarxa de distribució d'aigua va deixar diversos carrers sense subministrament a partir de mitja tarda.