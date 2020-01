Mor Jaume Teixé, el forner de Jorba, en travessar el riu Anoia amb el seu vehicle

El riu Anoia just al punt on es creua amb el camí de Jorba a Tous i la foto de Jaume Teixé

El riu Anoia just al punt on es creua amb el camí de Jorba a Tous i la foto de Jaume Teixé | Bombers/ AJ Agençola

Jaume Teixé, el forner de Jorba, va perdre la vida ahir al matí després que l'aigua s'emportés el seu vehicle quan travessava el riu Anoia per un gual del camí del Figuerot just abans que el tanquessin. Aquest camí rural uneix Jorba amb Sant Martí de Tous, municipi on Teixé anava a portar pa, segons va explicar l'alcalde de Jorba, David Sánchez, que també es mostrava molt consternat pels fets.

Segons va explicar el mateix alcalde, Teixé havia sortit cap a quarts de vuit del matí per repartir el pa i després que no es pogués contactar amb ell, es va avisar els serveis d'emergències. Arran de l'alerta, voluntaris, Bombers, Agents Rurals i Mossos d'Esquadra van iniciar la seva recerca. Va ser cap al migdia quan veïns del mateix municipi van localitzar el cos de Teixé, a la llera del riu i fora del vehicle.

Després de donar l'avís als serveis d'emergències, aquests van accedir fins al punt on hi havia el cos, al riu Anoia, i van poder comprovar que estava mort. Era a un quilòmetre del nucli urbà. A la tarda, els Agents Rurals van localitzar el vehicle després que el Grup de Suport Aeri del mateix cos sobrevolés amb dron un tram del riu Anoia.

Teixé era molt conegut tant al mateix poble de Jorba, ja que n'era l'únic forner, com a la resta de la comarca. Era el marit de la primera tinent d'alcalde del municipi, Sílvia Escura, amb qui tenia un fill i una filla. A més, Teixé havia estat durant vuit anys regidor per Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) de l'equip de govern d'Argençola. En el darrer mandat en què va formar part de l'executiu, del 2015 al 2019, va ser regidor de Salut pública i Festes, mentre que en l'anterior, del 2011 al 2015, va ser-ne tinent d'alcalde i regidor de Cultura, Medi ambient i Salut.

Arran de la mort de Teixé, l'Ajuntament de Jorba va decretar tres dies de dol oficial. També en senyal de dol la bandera de l'edifici consistorial oneja a mig pal i han quedat anul·lats tots els actes i activitats previstes per a aquests dies. A través d'un comunicat, la corporació local va voler agrair la tasca de tots els cossos de seguretat i emergències que es van desplegar al lloc dels fets, així com també la dels voluntaris que van participar en la recerca de Teixé. L'Ajuntament també ha volgut expressar el condol a la família i amics de la víctima. Ahir al vespre encara es desconeixia quan se celebrarà el funeral.

Amb la de Teixé ja són quatre les víctimes relacionades amb el temporal Glòria a Catalunya. Les altres són un veí de Reus que va perdre la vida quan pescava, ahir, entre les roques a l'Ametlla de Mar; un veí de Palafrugell de 69 anys, que va morir dimecres a la nit quan revisava l'estat d'una embarcació al port de Marina de Palamós i va caure al mar. Ahir van localitzar el cos d'una dona a la platja del Prat de Llobregat i s'investigava si havia mort pel temporal.