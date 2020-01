El pas del Glòria causa danys al Delta d'almenys 9,5 milions d'euros

Les Terres de l'Ebre han començat a quantificar els danys ocasionats pel temporal, i els ajuntaments de Deltebre i d'Alcanar ja han sol·licitat la declaració de zona catastròfica. El ple de l'Ajuntament de Deltebre va aprovar anit per unanimitat l'acord per sol·licitar al Govern central que declari el municipi de Deltebre com a zona catastròfica un cop analitzats els danys del temporal, que pugen, segons les primeres estimacions, a 9,5 milions d'euros.

Per la seva banda, l'alcalde d'Alcanar també va assegurar que sol·licitarien la declaració per fer front al cost de totes les afectacions del temporal. «No tenim prou recursos econòmics per a tornar a la normalitat. L'impacte de la tempesta ha sigut tan virulent que ha modificat tota l'orografia de la costa del nostre terme municipal. Per tant, necessitem l'ajuda de les administracions supramunicipals», fa afirmar l'alcalde, Joan Roig.

La consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, va visitar ahir la zona i es va comprometre a recuperar «tan aviat com sigui possible» el potencial productiu de les zones danyades. El retorn a la calma meteorològica permet començar a mesurar l'abast de les destrosses a la costa i a l'interior: el mar ha engolit platges, passejos, arrossars i muscleres. Tot i que va assegurar que és aviat per avaluar l'impacte, va subratllar que al Delta hi ha hagut afectacions importants en l'àmbit de les muscleres, sobretot a la badia del Fangar i a la badia dels Alfacs.

Sobre el cultiu d'arròs, va recordar que han quedat afectades 2.500 hectàrees del marge esquerre del riu Ebre i 800 del marge dret.