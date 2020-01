Puigdemont, Comín i Ponsatí convoquen un acte a Perpinyà el 29 de febrer

Els eurodiputats Carles Puigdemont, Toni Comín i l'exconsellera Clara Ponsatí han convocat un acte a Perpinyà el dissabte 29 de febrer al migdia. El Consell per la República (CpR) ha anunciat aquest divendres aquest esdeveniment de caràcter polític on esperen aplegar unes 100.000 persones al Parc de les Exposicions de Perpinyà. Des del CpR veuen l'acte com "la primera passa" per tornar a Catalunya, ja que serà el primer cop d'ençà que van marxar a Bèlgica que Puigdemont, Comín i Ponsatí "trepitgen terres catalanes". Tot i això, asseguren que no és cap "manifestació ni concentració", sinó un acte "polític" amb discursos.

De moment, no hi ha confirmada la presència de membres del Govern, però fonts del CpR asseguren que en les pròximes setmanes acabaran de definir el programa i les assistències.

Les mateixes fonts creuen que el procés per retirar la immunitat europarlamentària a Puigdemont i Comín encara estarà en marxa a finals de febrer i, per tant, no preveuen complicacions en aquest sentit.

L'exconseller Lluís Puig té previst participar per videoconferència a l'acte, ja que la seva euroordre no va quedar suspesa i té pendent la vista davant la justícia belga el pròxim 3 de febrer.