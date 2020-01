El rei obrirà oficialment la legislatura el proper 3 de febrer

El rei Felip VI presidirà el pròxim 3 de febrer l'obertura solemne de la XIV Legislatura en el Congrés, un acte parlamentari en el qual per primera vegada Podem s'asseurà al banc blau del Govern. El Congrés ja plantejava la data del 3 de febrer, el primer dia hàbil del període ordinari de sessions, com la més probable per celebrar aquesta cerimònia, i només faltava que es cursés oficialment la convocatòria a diputats i senadors. A l'acte hi haurà baixes en les files independentistes perquè ERC, Junts per Catalunya, Bildu, BNG i la CUP ja han confirmat que no pensen participar en aquesta obertura solemne de la legislatura, segons van informar a Europa Press fonts d'aquestes formacions.

No és la primera vegada que aquests partits planten el monarca. ERC, Bildu i la CUP han declinat reunir-se en totes les rondes de consultes que Felip VI ha realitzat en els últims anys per a la designació d'un candidat a la presidència del Govern espanyol. Junts per Catalunya, que sí que ha acudit a les diferents audiències a La Zarzuela, ha decidit no assistir en aquesta obertura solemne de la legislatura. Sí que va anar, no obstant això, en la primera que va presidir Felip VI com a rei, que va tenir lloc el novembre del 2016.

D'altra banda, la mesa del Congrés va convocar ahir un ple per al dimarts 4 de febrer, el primer de la legislatura, per convalidar tres decrets llei pendents i la reforma del reglament de les Corts que oficialitza els noms de totes les comissions de treball d'acord amb els ministeris actuals.