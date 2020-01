Sánchez no rebrà l'autoproclamat president de Veneçuela, Juan Guaidó, a Madrid

El president de l'Assemblea Nacional de Veneçuela, Juan Guaidó, serà demà a Madrid, on participarà en un acte a la Puerta del Sol, i tot i que el president del Govern, Pedro Sánchez, no el rebrà, va insistir a emmarcar «en positiu» aquesta visita i a valorar les bones relacions que té amb Espanya. Guaidó va continuar la seva gira europea assistint al Fòrum Econòmic Mundial de Davos, on va mantenir nombrosos contactes amb dirigents polítics i econòmics, als quals va demanar que mantinguin la pressió sobre el seu país mitjançant sancions i frenin el comerç il·legal d'or, que, segons va explicar, està utilitzant el règim de Nicolás Maduro.

Guaidó va treure importància al fet que no el rebi Sánchez i sigui la ministra d'Afers Estrangers, Arancha González Laya, la que es reunirà amb ell.