Torra diu que res canvia després de la decisió del TS: «Soc diputat i president»

El president de la Generalitat, Quim Torra, va assegurar ahir que «res ha canviat» després de la resolució del Tribunal Suprem i va remarcar que segueix sent diputat del Parlament i president.

«Res ha canviat i no farem marxa enrere», va insistir Torra, que va subratllar: «Soc diputat i president de Catalunya perquè així ho va decidir la ciutadania i perquè així ho va votar el Parlament».

En una compareixença a Girona, on va visitar els estralls de la borrasca Gloria, Torra va reaccionar així a la decisió del TS de mantenir l'ordre de la JEC de retirar-li l'acta de diputat autonòmic. En una breu declaració a la delegació de la Generalitat a Girona, Torra va recordar que el 4 de gener el Parlament el va ratificar com a president en un ple extraordinari celebrat després de la decisió de la JEC. A més, va remarcar que la mesa que presideix Roger Torrent va ratificar la decisió de ple de no acceptar la inhabilitació de la JEC.

Per la seva banda, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va assegurar que «Quim Torra és diputat del Parlament i president», i que encara que perdés la condició de diputat no pot ser inhabilitat com a president de la Generalitat.

Colau va reiterar que «no es resoldrà res –el conflicte a Catalu-nya– a través de la JEC i el Tribunal Suprem» perquè la solució no arribarà dels tribunals sinó amb el diàleg.

Fonts del Govern central van manifestar ahir que el president Pedro Sánchez manté els plans de reunir-se amb Quim Torra, la primera setmana de febrer, tot i la decisió del Tribunal Suprem.

Fonts de l'executiu van explicar que els gabinets dels dos presidents segueixen treballant en l'organització d'aquesta trobada que tindrà lloc a Barcelona.

Les fonts van assenyalar que ara correspon al Parlament de Catalunya prendre les decisions oportunes, tal com en el seu moment va determinar la Junta Electoral.