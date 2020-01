Ábalos nega una reunió amb la número dos de Nicolás Maduro

El ministre de Transport, José Luis Ábalos, va negar ahir que s'hagi reunit amb la vicepresidenta de Veneçuela, Delcy Rodríguez, mentre l'oposició li demana explicacions i fins i tot la seva dimissió per una polèmica que ha traspassat fronteres.

«No hi va haver reunió» amb Rodríguez, i la vicepresidenta «no va trepitjar territori espanyol», va declarar Ábalos ahir. El ministre va precisar que va recordar a la vicepresidenta de Nicolás Maduro, a bord d'un avió, que no podia trepitjar territori espanyol i que simplement la va saludar perquè li ho va demanar el ministre de Turisme veneçolà, Félix Plasència, al qual va anar a recollir a l'aeroport.

Mentrestant, les principals forces de l'oposició li han demanat explicacions, i en el cas del PP i Vox la seva dimissió per aquesta «salutació» a Rodríguez a Barajas, qui té prohibida la seva entrada a la UE. «Jo crec que va ser una circumstància molt fortuïta, molt casual i dins de les meves circumstàncies ho vaig resoldre com millor vaig poder, no generant cap problema», va indicar Ábalos, qui ha condemnat que s'hagin usat termes com «clandestinitat» i «foscor», ja que «la realitat va ser molt més simple», va insistir.

D'altra banda, el líder veneçolà Juan Guaidó, reconegut per més de 50 països com a president «encarregat» per a la celebració d'un procés electoral a Veneçuela, va restar importància ahir al fet que el president espanyol, Pedro Sánchez, no el rebi en la seva visita a Espanya, i va destacar les bones relacions bilaterals.

«Tenim les millors relacions amb Espanya. Espanya és aliat de la democràcia, de la llibertat. Espero i estic segur que es mantindrà d'aquesta manera. I continuarem insistint a treballar amb tots», va indicar a la premsa a París poc abans de reunir-se amb membres de la comunitat veneçolana a França.