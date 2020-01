ANC i Òmnium convoquen una concentració al Parlament per donar suport als presos

L'ANC i Òmnium Cultural han convocat una concentració a les portes de Parlament el dimarts 28 de gener per donar suport als presos que estan cridats a comparèixer a la comissió d'investigació sobre l'aplicació de l'article 155. Concretament, els presos que intervindran a la sessió seran els exconsellers Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Quim Forn, Josep Rull i Dolors Bassa. A través de els xarxes les dues entitats han difós un cartell on criden a concentrar-se des de les 8 del matí i fins a les 10 per "fer costat" als exconsellers i acompanyar-los en la seva arribada a la cambra.