Ciutadans amenaça Torrent de denunciar-lo per desobediència si no retira l'escó a Torra

La portaveu de Ciutadans al Parlament, Lorena Roldán, va amenaçar ahir el president del Parlament, Roger Torrent, de denunciar-lo per un delicte de desobediència si no retira l'escó de diputat al president de la Generalitat, Quim Torra, complint la resolució del Tribunal Suprem. La petició va ser registrada a la cambra catalana pel grup taronja i exigeix que es compleixi «com més aviat millor». «Si dilluns Torra ocupa un escó que no li pertany, emprendrem les accions legals que correspongui per defensar els drets de tots els catalans», va advertir Roldán.

També va demanar al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que anul·li la cita que preveu fer amb el president, i va instar-lo a llegir la resolució del Suprem que «l'inhabilita». Roldán va insistir que Torra no pot seguir «atrinxerat» al seu escó de diputat i al càrrec de president de la Generalitat «sense que passi res». «Demanem a Torrent que compleixi i l'advertim que podria estar cometent un delicte de desobediència», va apuntar.