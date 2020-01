El fiscal demana 7 mesos per a Tamara Carrasco per incitar a desordres

La Fiscalia ha sol·licitat set mesos de presó per incitació a desordres públics per a l'activista dels Comitès de Defensa de la República (CDR) de Viladecans Tamara Carrasco, que va estar més d'un any confinada a la seva localitat per ordre de l'Audiència Nacional.

En el seu escrit d'acusació, al qual ha tingut accés Efe, el fiscal l'acusa d'«impartir directrius» sobre els talls de carreteres i altres accions reivindicatives que els CDR van dur a terme durant la Setmana Santa del 2018.

El Ministeri Públic, que sol·licita també la inhabilitació de Car-rasco per a l'exercici de sufragi mentre duri la condemna, li imputa un delicte de distribució o difusió pública de consigna per incitar a desordres públics per «coordinar» actes «reivindicatius» a través d'un missatge d'àudio emès per WhatsApp.