França confirma dues infeccions, les primeres a Europa

El Govern francès va anunciar ahir que ha confirmat dos casos del coronavirus de Wuhan, a Bordeus i a París, que serien els dos primers detectats a Europa.

La ministra francesa de Sanitat, Agnès Buzyn, va explicar que el primer cas és un pacient de Bordeus d'origen xinès i de 48 anys, que va viatjar recentment a Wuham per assumptes professionals, mentre que del segon pacient només va dir que està ingressat en aïllament a l'hospital parisenc Bichat. El pacient de Bordeus va acudir dijous a consulta mèdica pels símptomes i va ser ingressat immediatament en una habitació aïllada, després d'haver estat en contacte amb una desena de persones. Sobre el pacient parisenc, la ministra va reconèixer que encara no tenen el seu historial, però sí que se sap que els testos als quals ha estat sotmès han donat positiu. «És probable que ja hi hagi altres casos a Europa», va assenyalar Buzyn, qui va qualificar l'epidèmia d'«un foc que cal circumscriure».

El ministeri de Sanitat donarà un comunicat cada dia per actualitzar la informació sobre el coronavirus, va agregar la ministra, qui va recordar que qualsevol persona que hagi viatjat a la Xina i noti els símptomes ha d'avisar el servei habilitat per a aquesta epidèmia.