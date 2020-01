Jordi Sànchez surt de Lledoners en el seu primer permís de 48 hores

L'exlíder de l'ANC Jordi Sànchez ha sortit avui a les 16.15 h de la presó de Lledoners en el primer permís que se li ha concedit un cop complerta una quarta part de la condemna a nou anys que li va imposar el Tribunal Suprem en acusar-lo de sedició. Acompanyat de la seva dona i la seva filla, Sànchez ha mostrat bon humor davant dels periodistes que l'esperaven per retratar el moment de la sortida, i els ha saludat.

Sànchez estarà 48 hores fora del recinte penitenciari ubicat en el terme municipal de Sant Joan de Vilatorrada, en la primera sortida reglamentària després de 830 dies tancat a la presó. Tal i com va fer Jordi Cuixart el passat 16 de gener, Sànchez ha aprofitat que ja ha complert una quarta part de la condemna.

Després de sortir, el pres polític ha emès un tuit: «Començo el primer permís de 2 dies per estar amb la família. Un permís no és la llibertat, és un parèntesi de 48 hores després de 19.944 hores de presó. Només l'amnistia ens retornarà la llibertat. Gràcies per tot el vostre suport i respecte! Seguim fort, sense defallir!».

D'altra banda, Cuixart ja ha demanar un segon permís, que està pendent d'aprovació per la institució penitenciària.