El ministeri de Sanitat descarta tres possibles casos de coronavirus a Espanya

El ministeri de Sanitat va descartar ahir els tres primers casos sospitosos a Espanya en relació amb el brot de coronavirus, l'origen del qual és a la ciutat xinesa de Wuhan, i considera molt poc probable que s'importin casos d'aquell país.

No obstant això, ha admès que pot succeir perquè hi ha ciutadans espanyols que resideixen en Wuhan i tres empreses espanyoles localitzades en aquella ciutat, per la qual cosa «és possible que hi hagi gent que hi vagi i en vingui», segons va explicar en declaracions als periodistes el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències del ministeri (Ccae), Fernando Simón.

El ministeri d'Exteriors ja ha donat totes les recomanacions precises als quinze espanyols inscrits a Wuhan, però els residents en aquesta ciutat no tenen «un risc excessiu» d'infectar-se, segons va aclarir Simón.

A primera hora d'ahir Sanitat descartava el cas d'una passatgera procedent de Wuhan i que havia fet escala a Amsterdam. Hores més tard, Sanitat informava d'altres dos possibles casos en estudi, dues persones procedents de la mateixa ciutat xinesa, però Simón també precisava que la probabilitat que fossin positius per coronavirus era «molt baixa». Segons l'última avaluació de la situació feta pel ministeri, amb una d'aquestes dues persones no va ser necessària activar l'alerta, mentre que l'altra, una vegada estudiada, va ser descartada després de les anàlisis de laboratori.

Simón va comparèixer davant els mitjans després de la reunió que van mantenir responsables del ministeri i tècnics de les comunitats per elaborar un protocol d'actuació davant l'aparició de possibles casos de coronavirus, el qual podria estar enllestit avui. Sanitat considera molt poc probable que s'importin a Espanya casos d'aquest brot de coronavirus que pot desembocar en pneumònia, però admet que «sí que pot passar», entre altres coses perquè hi ha població xinesa que viu a Espanya i alguns d'aquests ciutadans són de Wuhan. «No és impossible que vinguin persones potencialment infectades, però –va dir Simón– el nombre no és prou alt per pensar que hi haurà una importació important de casos».

Va posar l'accent que la importació de casos es controla «sobretot en origen» i que les mesures que s'estan prenent a la ciutat xinesa «redueixen molt el risc que surtin casos en altres llocs».

Els tècnics de Sanitat estan sorpresos per l'impacte mediàtic que està tenint el virus a Espanya, ateses les característiques de la malaltia que provoca i que la seva mortalitat «no és excepcional», perquè no supera el 2,5%, molt mes baixa que la d'altres patologies a les quals estem acostumats.

En no haver-hi vols directes a Wuhan, Sanitat no veu necessari fins ara adoptar mesures especials de control als aeroports, perquè, a més, en estar en un període d'epidèmia estacional de grip com l'actual «implementar això –ha dit– suposaria una dissonància important en els moviments de passatgers, que no aportaria un benefici suficient».