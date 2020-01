El nombre de persones en inseguretat alimentària es multiplica per dos al Sahel

Fins a 4,8 milions de persones s'enfrontaran a problemes per poder garantir la seva alimentació en el període de carestia de l'estiu al Sahel central, el doble dels afectats per inseguretat alimentària el 2019, segons les últimes dades publicades pel Programa Mundial d' aliments (PMA).

Així, entre el juny i l'agost s'estima que hi haurà 1,8 milions de persones en inseguretat alimentària a Burkina Faso, 1,1 milions a Mali i 1,9 milions a Níger, una xifra que contrasta amb els 2,4 milions de persones en aquesta situació el 2019 en aquest mateix període.

L'última anàlisi de seguretat alimentària i nutricional feta el novembre va detectar que gairebé 3,3 milions de persones es trobaven en inseguretat alimentària després de la recol·lecció de les collites, una xifra que duplica la registrada un any abans i que posa en relleu un deteriorament, tenint en compte que en general sol haver-hi una millora en aquest moment de l'any.

En els últims mesos s'han incrementat els atacs de grups islamistes en els tres països de manera que, subratlla el PMA en el seu últim informe de situació, la situació de seguretat és altament volàtil, especialment a les zones frontereres, i s'espera que es deteriori el 2020.

Com a resultat de l'increment dels atacs, el nombre de desplaçats també està en augment a la regió, fins aproximar-se al milió. A Burkina Faso, el nombre de desplaçats s'ha multiplicat per 20, i ha passat dels 47.000 que hi havia a final del 2018 als 560.000 de final del 2019, mentre que a Mali hi ha més de 200.000 i al Níger més de 188.000.

D'altra banda, l'Exèrcit de Mali va confirmar ahir que 11 militars van morir en tres atacs executats durant la jornada de dijous en zones del centre del país.

En un comunicat publicat a la seva pàgina web, les Forces Armades de Mali van confirmar que són set els morts en l'atac perpetrat a Dioungani, del qual fins ara s'havia confirmat la mort de sis militars.

El comunicat de l'Exèrcit també afegeix que tres membres d'una unitat contra la caça furtiva van morir en «un atac» a la localitat de Boré, mentre que un altre va morir per l'explosió d'una bomba a la localitat de Boulkessy.