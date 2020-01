La petroquímica IQOXE demana agilitzar els permisos per reiniciar l'activitat a la seva planta

L'empresa química IQOXE, on el 14 de gener hi va haver una explosió que va causar la mort de tres persones, ha demanat a les administracions una tramitació «àgil» dels permisos necessaris per poder reiniciar l'activitat de forma segura a la planta no afectada per l'accident. En un comunicat, IQOXE considera que, d'aquesta manera, afavorirà també la posada en marxa de les fàbriques dels seus clients.

La companyia ha desmentit que s'hagi reiniciat l'activitat productiva d'IQOXE i ha precisat que tots els treballs que s'estan fent tenen com a finalitat mantenir la instal·lació de «forma plenament segura».

IQOXE ha volgut reconèixer així mateix la tasca dels Bombers, personal de seguretat i tot el personal de l'empresa que el dia de l'accident i els posteriors «van parar les plantes de forma segura», van socórrer els ferits i van treballar en l'extinció de l'incendi. La química ha mostrat el seu compromís de treballar per reconstruir l'empresa, mantenir la planta i tots els llocs de treball directes i indirectes que genera.

D'altra banda, el sindicat CCOO va presentar ahir un informe que assenyala que IQOXE acumula 73 incidents i accidents en els últims cinc anys. José Manuel Martín, secretari general de CCOO d'Indústria de Tarragona, ha assegurat que el 2016 els delegats de prevenció «havien demanat que es blindés la sala de control», ja que algunes empreses químiques la tenen bunkeritzada per minimitzar els danys en cas sobretot d'accident d'explosió. S'havia demanat aquesta mesura quatre anys abans de l'explosió mortal del 14 de gener amb l'objectiu de «pal·liar els efectes d'una possible deflagració», ha denunciat Martín.

Segons l'opinió de José Juan Marín, secretari d'Acció Sindical de CCOO d'Indústria de Catalu-nya, «IQOXE ha ignorat reiteradament les demandes en matèria de seguretat i salut laboral». A més, tots dos sindicalistes titllen d'«anormal» l'elevat nombre d'incidents, alguns «greus», segons Martín, el que evidencia que «els riscos eren molt alts i ja estaven avaluats i detectats sense que l'empresa en fes cas».