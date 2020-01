Sánchez dona suport a Ábalos: «Va evitar una crisi diplomàtica»

El president del Govern, Pedro Sánchez, ha mostrat el seu suport al ministre de Transports, José Luis Ábalos, davant la polèmica sorgida per la seva trobada amb la vicepresidenta de Veneçuela, Delcy Rodríguez, i ha explicat que la reunió es va produir "per evitar una crisi diplomàtica".

En concret, Sánchez ha mostrat tot el seu "suport i estima" a Ábalos tant a nivell polític com personal. "Va posar tots els esforços per evitar una crisi diplomàtica i va aconseguir evitar-la", va recalcar Sánchez.

Sánchez ha assegurat "no entendre" que l'oposició critiqui a un membre del Govern per evitar crisis diplomàtiques, després que PP i Vox hagin exigit la dimissió del titular de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana per la trobada amb la 'número dos' de Nicolás Maduro a l'aeroport de Barajas.