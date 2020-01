Torrent ha de decidir si retira l'acta a Torra o s'arrisca a desobeir el Tribunal Suprem

El president del Parlament, Roger Torrent, té fins dilluns per decidir si obeeix el Tribunal Suprem i compleix l'ordre de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar l'acta de diputat a Quim Torra, o si deixa que el president voti, amb el risc d'incórrer en un delicte de desobediència.

Torrent ja ha convocat el ple, que es va ajornar aquesta setmana pel temporal, per a dilluns que ve a les 3 de la tarda i serà llavors quan es veurà si el president de la Generalitat exerceix amb normalitat la seva condició de diputat i vota en el primer punt de l'ordre del dia previst: els pressupostos del Parlament.

Torra ja va deixar clar aquesta setmana que segueix sent diputat i president de la Generalitat tot i la decisió del Tribunal Suprem de mantenir l'ordre de la JEC per a la seva inhabilitació, com a conseqüència de la sentència -encara no ferma- que pesa sobre ell per desobediència.

La Junta Electoral Provincial, seguint les directrius de la JEC, va donar dijous un termini de 48 hores al Parlament perquè comuniqui quin representant de JxCat substituirà Torra.

A diferència de com va actuar amb l'anterior pronunciament del Suprem, Torrent ha guardat silenci aquesta vegada, si bé fonts del seu entorn han assegurat que ha declinat demanar un nou informe als lletrats de la cambra catalana, ja que entén que segueix vigent el que ja van redactar fa unes setmanes, que conclou que la Junta Electoral Central (JEC) no podia retirar l'acta a Torra tot i que el Suprem hagi rebutjat les mesures cautelaríssimes.

De fet, els lletrats, que ahir van fer una reunió ordinària, no tenen previst emetre un nou informe d'ofici i deixen l'afer en mans de la mesa de la cambra catalana, perquè consideren que, indistintament del que diguin els seus pronunciaments -que no són vinculants-, retirar o no l'acta a Torra és al cap i a la fi una decisió política.

Amb tot, el rellotge segueix cor-rent i les pressions planen sobre Torrent, que ha convocat per a dilluns al migdia, abans de ple, una reunió de la mesa que es preveu convulsa.

El PP va avisar que si Torrent deixa votar Torra en el ple de dilluns procediran a presentar una querella per prevaricació i desobediència contra el president de Parlament.

L'oficina del president de la Generalitat va emetre ahir un comunicat en què anunciava que Torra es reserva la possibilitat d'emprendre accions legals per presumpta coacció a Torrent, ja que entèn que s'estan exercint pressions «insostenibles» al president del Parlament.

El president de la Generalitat també es planteja emprendre accions legals per presumptes calúmnies contra els que l'acusen d'usurpador, el qualificatiu que li va dedicar la portaveu del PP al Congrés, Cayetana Álvarez de Toledo.