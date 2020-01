Calvet eleva a 30 milions el cost de reparar els danys causats pel temporal

El conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, Damià Calvet, ha elevat a 30 milions d'euros el cost de reparar els desperfectes en ports, litoral, carreteres i transport públic a causa del temporal Glòria.

Segons ha explicat en una entrevista a Rac1, en un principi divendres es va calcular que l'impacte per al departament de Ter-ritori seria de com a mínim 20 milions d'euros per solucionar aquests desperfectes. Tanmateix, al llarg del dia, evaluant els danys causats pel temporal a Catalunya ja es va calcular que serien xifres superiors.