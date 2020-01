El canvi climàtic i les polítiques de Trump, les inquietuds del Fòrum Econòmic

L'expansió econòmica mundial té una base ferma ara com ara, però segueix en risc per les tensions comercials, i el futur a llarg termini es veu amenaçat pels desafiaments ambientals. Aquest va ser el resultat d'una setmana de discussions entre formuladors de política, inversors i executius corporatius en la reunió anual del Fòrum Econòmic Mundial a Davos, a Suïssa. Les estrelles? El president Donald Trump i l'activista climàtica de 17 anys Greta Thunberg, els punts de vista dels quals van romandre enfrontats durant la setmana.

Bé podria haver estat anomenat el Fòrum Mundial del Clima, en vista de la manera com la conversa girava entorn de l'augment de les temperatures, la reducció d'emissions i l'ús del plàstic. Pot la conversa convertir-se en acció? Gretta Thunberg s'hi va mostrar escèptica, va cridar a una «vaga climàtica» per al divendres i va lamentar que les seves «demandes hagin estat completament ignorades».

La cancellera alemanya Angela Merkel va dir que lluitar contra l'escalfament global era una «qüestió de supervivència», mentre que Trump va demanar no fer cas dels «profetes de la fatalitat». Les companyies petrolieres més grans van discutir objectius de carboni més ambiciosos en una reunió a porta tancada. Sota pressió per evitar finançar l'energia bruta, els banquers estan esbossant polítiques de sostenibilitat.

Davos també va ser l'escenari per a les tensions comercials a foc lent. Els instints proteccionistes de Trump encara posen nerviosos els observadors de l'economia, fins i tot després de l'acord comercial interí de la setmana passada amb la Xina. Va assenyalar que el seu canvi d'enfocament amb Pequín a la Unió Europea és «francament més difícil» i està disposat a usar les jugades aranzelàries. «L'amenaça dels aranzels ha portat les persones a estar disposades a renegociar els acords comercials», va dir el secretari del Tresor, Steven Mnuchin. Els Estats Units està considerant aranzels sobre les importacions europees d'automòbils i amenaça amb represàlies per qualsevol gravamen sobre els ingressos per serveis digitals.

A més, Trump encara vol una reforma «molt dramàtica» de l'Organització Mundial del Comerç. Tot i així, el ministre de Finances francès, Bruno Le Maire, va dir que els Estats Units i Europa estan avançant cap a un pacte global sobre la tributació dels serveis digitals.