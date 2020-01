Centenars de voluntaris treballen per netejar les deixalles a la costa

Centenars de persones van ajudar ahir en la neteja del litoral català, que acumula brutícia com a conseqüència del temporal Glòria. Voluntaris durant els darrers dies han decidit pentinar les platges, per així col·laborar amb els consistoris locals amb les tasques de recuperació de l'espai. Sense demanar res a canvi, aquestes persones han ajudat a recollir taps, bosses, ampolles o qualsevol tipus brutícia que pogués haver-hi sobre la sorra. I és que a les fortes ratxes de vent i les onades que van ser presents a Catalunya durant gran part de la setmana van fer tornar del mar la brossa que s'hi havia llençat alguna vegada. Ahir, uns 150 voluntaris van arribar a les platges de les Cases d'Alcanar, mentre que a Palamòs s'hi van reunir unes 100 persones més.

Uns 150 voluntaris van netejar ahir al matí la platja del Marjal, l'Estanyet i Sòl de Riu de les Cases d'Alcanar per retirar els residus que el temporal Gloria ha arrossegat fins a la costa. L'Ajuntament d'Alcanar, organitzador de la jornada, estima que es van recollir aproximadament un centenar de bosses de deixalles, principalment plàstics, que sumarien unes tres tones en el tram de vuit quilòmetres pentinats. La iniciativa es repetirà la setmana que ve en altres indrets afectats del litoral del delta de l'Ebre.

Tots els voluntaris es van aplegar a les deu del matí a la platja de la Marjal i des d'aquest punt van pentinar la zona de l'Estranyet fins a arribar a la platja de Sòl de Riu. Tots ells, ben equipats amb guants i bosses de plàstic, van retirar deixalles com ara envasos, taps, botelles, burilles, bosses, microplàstics i, fins i tot, una boia gegantina ensorrada entre la sorra i els còdols.

El regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament d'Alcanar, Jordi Bort, va afirmar que amb aquesta acció de neteja volen conscienciar de la quantitat de deixalles llençades al mar, les quals no haurien de tornar-hi mai més. «Independent de la situació complexa del temporal, el mar ens ha enviat un missatge. Tot això que ens ha tret no li pertany i no hauria de tornar-hi a entrar», va denunciar el regidor municipal.

Una de les voluntàries, la Jordina Argimon és de Barcelona però fa uns quaranta anys que estiueja al municipi d'Alcanar. Tot just ahir es va assabentar de la iniciativa i ha volgut contribuir en la neteja de les platges. «Vaig pensar que valia la pena venir per col·laborar, he trobat molts plàstics petits i animals morts», va detallar la voluntària.

A Palamòs, la situació no va ser gaire diferent. L'agrupació escolta palamosí es va preguntar què podia fer per ajudar després del temporal i, en coordinació amb l'Ajuntament de Palamós, van decidir fer una crida a través de les xarxes socials per reunir voluntaris. L'objectiu, netejar les deixalles retornades pel mar de les platges de la població.

Segons va expliacar el cap dels escoltes, David Mercader, la prioritat era recollir i llançar els plàstics i, després, apilar els centenars de canyes i troncs arrossegats pel mar en piles per facilitar-ne la feina de recollida. Ahir, a partir de les quatre de la tarda, es van aplegar un centenar de voluntaris que en pocs minuts es van posar a treballar.

Va ser una neteja de platges oberta a tothom i que va començar a les quatre de la tarda a la platja de Castell, amb l'objectiu d'arribar també a la Fosca i anar retirant brossa al llarg del camí de ronda. Aquests dues platges han patit alguna modificació de la seva fisonomia provocada pels moviments de sorra com a conseqüència del temporal però el que més preocupa és l'arribada de deixalles i residus de plàstic, fusta, restes vegetals i elements metàl·lics.

El cap dels escoltes, David Mercader, va detallar que, seguint les recomanacions de l'àrea de medi ambient, la prioritat va ser recollir els plàstic i altres deixalles arrossegades pel mar i, després, apilar canyes o troncs per facilitar la recollida a les brigades. El centenar de voluntaris van seguir el pla i mentre recollien, van anar fent els pilons i omplint bosses d'escombraries.

Una de les voluntàries, la Maria Rosselló, és de Ripoll. Segons va explicar, va rebre la convocatòria a través de les xarxes socials i vaa decidir sumar-s'hi. Al matí ja va estar recollint deixalles a la platja de Sant Antoni de Calonge i a la tarda s'ha traslladat a Castell. «Ha estat un temporal molt fort i entre tots hem d'aconseguir que tot millori», afirmava la voluntària.

Una altra de les voluntàries, la Irene Posades, és de Palamós mateix i amb una filla vinculada als escoltes. «Però si no fos així hauria vingut igualment», va dir. Segons Posades, cal posar fil a l'agulla per arreglar els desperfectes del temporal: «Contra la natura no s'hi pot fer gaire cosa però les nostres accions sí que parlen per nosaltres».