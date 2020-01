L'ANC reclama a la Mesa del Parlament que "garanteixi" els drets de Torra davant "una nova ingerència de l'Estat"

L'ANC ha reclamat a la Mesa del Parlament que "garanteixi" els drets de Quim Torra com a diputat i com a president per garantir, també, "la sobirania" del Parlament. En un comunicat a premsa, l'entitat ha considerat que el fet que la Junta Electoral mantingui la decisió de retirar l'escó a Torra tot i no haver-hi sentència ferma per part del Suprem és "una nova ingerència de l'Estat" i ha recordat que només el Parlament "té la potestat de decidir suspendre o no un president de la Generalitat". L'ANC ha volgut mostrar "tot el suport" al Parlament "en defensa de la sobirania del poble de Catalunya" i ha avisat que respondrà amb mobilitzacions davant "qualsevol atac" de l'Estat.

Al comunicat, l'entitat denuncia que l'Estat pretén "modificar de nou la voluntat política expressada en sufragi" i demana al Parlament que "per la dignitat del poble de Catalunya" faci "respectar i defensar la sobirania" que se li ha dipositat.

A més, l'ANC recorda que al ple del 4 de gener es va aprova runa resolució on es ratificava a Torra com a diputat i president i, per tant, exigeixen que s'apliqui aquest acord. "Davant l'actitud de l'Estat hem de constatar que només amb la independència podrem garantir la sobirania de els nostres institucions", afegeixen.

L'ANC també recorda que la junta electoral és simplement un òrgan administratiu electoral i, per tant, no pot decidir sobre el mandat dels diputats electes. A més, remarquen que quan Torra va penjar la pancarta al palau de la Generalitat, fets que van portar a la situació judicial actual, ho va fer per "complir amb el seu deure" de denunciar la vulneració de drets polítics, com apunten que va resoldre el Grup de Treball de Detencions Arbitràries de l'ONU i que, de fet, retreuen a l'Estat que "fa set mesos que incompleix".