La retirada de l'escó al Parlament de Catalunya a Quim Torra tensa les relacions entre JxCat i ERC

La resolució de la Junta Electoral de retirar l'escó com a diputat del Parlament de Catalunya al president de la Generalitat, Quim Torra, i que va avalar dijous el Tribunal Suprem, tensa les relacions entre els dos socis del govern català, JxCat i ERC.

El president de la Generalitat va recordar ahir al Govern que el Parlament ja va votar el 4 de gener passat a favor de mantenir la seva condició de diputat, i va subratllar que el que «està en joc» és « la sobirania» de la cambra catalana.

Torra va defensar la sobirania de Parlament després que el ministre de Sanitat, Salvador Illa, assegurés que «respectarà» el Parlament. El socialista també va donar «per fet» que la cambra catalana «respectarà les decisions i pronunciaments judicials».

«El Parlament va votar el dia 4 de gener. 67 diputats van ratificar la meva condició de diputat, és a dir, van defensar la sobirania de Parlament. Aquesta és la qüestió en joc -per als que creiem en la voluntat popular i que la sobirania dels catalans rau al Parlament, és clar», va afirmar Quim Torra al seu compte de Twitter. Aquesta piulada, juntament amb el comunicat del president el divendres augmenta la pressió sobre el Parlament.

I és que el president del Parlament, Roger Torrent, té fins demà, dilluns, per decidir si obeeix el Suprem i compleix amb el dictamen de la JEC, que va ordenar retirar l'acta de diputat a Torra després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) el condemnés per desobediència. La resposta arribarà, probablement, durant el ple convocat per demà, quan es veurà si Torra exerceix amb normalitat la seva condició de diputat.

D'altra banda, la Junta Electoral Provincial (JEP) va reafirmar ahir la seva decisió i va inadmetre ahir el recurs presentat divendres per Torra, per falta de «fonament» i manté que ha de deixar la seva acta de diputat al Parlament i que la càmera comuniqui el nom del seu substitut. La junta provincial es va reunir ahir i va acordar rebutjar el recurs de Torra perquè consideren que es plantegen les mateixes qüestions que ja han estat objecte d'un recurs anterior.

En el seu recurs, el president català va al·legar que la JEP era incompetent per retirar la seva acta de diputat i va reclamar la nul·litat de l'ordre que va dictar la JEC, adduint els «perjudicis» que li podria ocasionar.