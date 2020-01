Sánchez defensa que Ábalos «va fer tot el possible per evitar una crisi diplomàtica»

El president de Govern espanyol, Pedro Sánchez, va defensar ahir amb contundència el seu ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, José Luis Ábalos, sobre la crisi diplomàtica oberta després del pas per l'aeroport de Madrid de la vicepresidenta veneçolana, Delcy Rodríguez, dilluns passat. Segons una informació del diari El País, el president espanyol va assegurar que «el ministre de Foment té tot el meu suport. Va fer tot el que estava a les seves mans per evitar una crisi diplomàtica i ho ha aconseguit». En un intent per tallar les peticions de dimissió per part de l'oposició, especialment des de les files del PP, Sánchez va apel·lar al fet que l'oposició no trenqui el consens en política internacional davant una situació «tan complexa» i va reiterar que Veneçuela necessita unes eleccions urgents.

El mateix José Luis Ábalos va reconèixer que el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, li va demanar que la vicepresidenta de Veneçuela, Delcy Rodríguez, «no baixés de l''vió». Ábalos ha explicat, en una entrevista a La Razón, que va acudir a l'aeroport de Barajas per rebre el ministre de Turisme de Veneçuela, Fernando Plasencia, que havia de visitar el FITUR. «Com que no sabia si el podria veure per la setmana que portàvem al Ministeri, vaig anar a Barajas», ha afirmat.

També va sortir en defensa d'Ábalos la ministra d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, Arancha González Laya, que va qualificar de «fortuïta» la trobada que Ábalos va mantenir ambDelcy Rodríguez, a l'aeroport de Barajas, i va restar importància al que va definir com «polèmiques estèrils».



Trobada «molt productiva»

El president de l'Assemblea Nacional de Veneçuela, Juan Guaidó, es va reunir ahir durant uns 45 minuts amb la ministra d'Afers Estrangers, UE i Cooperació, Arancha González Laya, en una trobada que ell mateix va qualificar a la sortida com «molt productiva». De la seva banda, González Laya, va transmetre al «president encarregat de Veneçuela» el «ple suport de el Govern d'Espanya a la seva figura» i el seu desig de contribuir, «amb tots els mitjans al seu abast, a generar les condicions per a la celebració d'eleccions presidencials amb garanties democràtiques».

La trobada va tenir lloc a la Casa d'Amèrica, on, abans de amb la ministra, Guaidó es va veure amb el president del PP, Pablo Casado, acompanyat de la portaveu parlamentària Cayetana Álvarez de Toledo, i amb el secretari de Relacions Internacionals de l'PSOE, Héctor Gómez. Casado i Gómez van rebre junts a Guaidó a l'entrada de Casa d'Amèrica. En les diferents sales de l'edifici estaven també altres col·laboradors de Guaidó, com el seu enviat a Espanya, Antonio Ecarri i l'esposa de Leopoldo López, Lilian Tintori.

Unes hores després d'abandonar la Casa d'Amèrica, Juan Guaidó es va dirigir a l'Ajuntament de Madrid, on l'alcalde José Luis Martínez-Almeida, i la vicealcaldesa, Begoña Villacís, li van entregar les Claus d'Or de la capital, per ser «l'autèntic president de Veneçuela» i per «representar la llibertat davant de la tirania, la democràcia davant de la dictadura, i la raó davant de la força» És un gest protocol·lari que es repeteix cada cop que un cap d'Estat es troba a la ciutat en visita oficial.

Almeida va donar a Guaidó la benvinguda a «la casa de tots els madrilenys» i de «tots els amants de la democràcia» i es va dirigir en tot moment a ell com a «president». «Representa la llibertat davant de la tirania, la democràcia davant de la dictadura, i la raó davant de la força. Avui més que mai hem d'estar al costat dels qui defensen a risc de les seves vides les llibertats i drets fonamentals dels seus ciutadans», va reivindicar.

L'Ajuntament de Madrid va anunciar ahir que destinarà un total de 877.000 euros en fons d'ajuda humanitària per a Veneçuela a través de la Direcció General d'Afers Internacionals integrada en l'àrea de Vicealcaldia, que dirigeix Begoña Villacís. La mateixa Villacís va al·ludir, en l'acte celebrat a l'Ajuntament, a la posada en marxa d'una línia d'ajudesdavant la situació que travessa actualment Veneçuela.