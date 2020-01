Tensió i contenidors cremats al centre de Barcelona

Una cinquantena de les 300 persones que aquest dilluns a la tarda es concentraven davant del Parlament per donar suport al president de la Generalitat, Quim Torra, després que la cambra catalana hagi decidit retirar-li l'acta de diputat com ordenava la Junta Electoral Central, s'han desplaçat cap a la plaça Urquinaona de Barcelona un cop el ple s'ha suspès. Durant el recorregut s'han registrat alguns incidents, han cremat tres o quatre contenidors i n'han tirat a terra cap al mig del carrer una vintena més. A l'altura d'Arc de Triomf, algun dels manifestants ha llançat pedres a un cotxe de la Guàrdia Urbana. Un cop a plaça Urquinaona també hi ha hagut llançament d'objectes contra els Mossos. Els concentrats a la plaça són persones majoritàriament jove, molts amb la cara tapada.

Manifestants i policia al parc de la Ciutadella | Guillem Roset