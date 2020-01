Almenys dotze morts durant els tres darrers dies de protestes a l'Iraq

Almenys dotze persones han mort i 230 més han resultat ferides durant els darrers tres dies d'enfrontaments entre les forces de seguretat i els manifestants enmig de l'onada de protestes socials que sacsegen des de fa setmanes el país, segons dades de l'Alta Comissió Independent Iraquiana per als Drets Humans. Nou dels manifestants van morir a la capital, Bagdad, i tres més a la ciutat de Nasiriyah, al sud del país, segons un comunicat d'aquest organisme que va recollir ahir la cadena de televisió CNN.

Dissabte les forces de seguretat van fer servir gas lacrimogen i bales per dispersar centenars de manifestants a la plaça Al-Jalani de Bagdad, segons activistes. També hi ha hagut enfrontaments intensos a la ciutat de Bàssora, al sud del país, on desenes de tendes de manifestants van ser arrasades per les forces de seguretat. Allà hi hauria hagut almenys sis ferits. Per altra banda, divendres l'influent clergue Muqtada al-Sadr va anunciar que retirava el seu suport a les protestes, el que va causar que un descens de centenars de manifestants a la plaça de Tahrir de Bagdad, epicentre de les manifestacions.

«La falta de rendició de comptes i la falta de decisió no són dignes de les esperances iraquianes, manifestades valentament des de fa ja quatre mesos», va explicar dissabte la representant especial de l'ONU para l'Iraq, Jeanine Hennis-Plasschaert. «Els passos donats fins ara seran buits si no es completen mentre continuen augmentant els morts i els ferits. Cal servir i protegir la gent, no reprimir-la violentament», va dir.

Com a balanç total, més de 600 persones han mort des que van començar les protestes contra la corrupció el passat mes d'octubre, segons dades de l'Alta Comissió i d'Amnistia Internacional.



Atac a Bagdad

Almenys cinc coets tipus Katiuska van impactar ahir a la Zona Verda de Bagdad, la part de la capital fortificada que alberga les seus dels principals ministeris i ambaixades estrangeres.

Els impactes no van causar danys personals, segons segons l'agència de notícies estatal iraquiana. La zona verda ha estat blanc de nombrosos atacs amb projectils des que va començar l'any degut la tensió entre Washington i Teheran.

L'Exèrcit iranià va bombardejar amb míssils el 8 de gener dues bases amb presència estatunidenca a l'Iraq en represàlia per la mort del general Qasem Soleimani, comandant de la Força Quds de la Guàrdia Revolucionària de l'Iran, assassinat el 3 de gener pels Estats Units en un bombardeig d'un dron a Bagdad.