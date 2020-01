Barcelona comença avui a reurbanitzar el barri de la Verneda i la Pau

L'Ajuntament de Barcelona inicia avui les obres de remodelació de quatre passatges del barri de la Verneda i la Pau per «pacificar-los». L'actuació, que s'emmarca en el Pla de Barris, s'allargarà fins al juny i té un pressupost de 513.000 euros per crear zones d'estada, augmentar el verd urbà o ampliar les voreres, entre d'altres.

La remodelació dels passatges es portarà a terme concretament als passatges de Ca n'Oliva, Arriassa, Camí de la Verneda i Casa Llarga, tots situats dins del perímetre que formen la Rambla Guipúscoa, el carrer del Camp Arriassa, el carrer Santander i el carrer de Ca n'Oliva.

Actualment, els passatges barcelonins presenten una distribució dels espais en la qual hi ha un carril de circulació per sentit, un carril de serveis a banda i banda i un carril de serveis central. La secció definitiva després de la remodelació serà un carril de circulació per sentit i un carril de serveis a banda i banda.