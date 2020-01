Desnonen una família amb tres nens que va gastar els seus estalvis en un pis per una estafa

Són víctimes d'una estafa, però estan a punt de perdre el seu habitatge, el seu sostre, al barri de San Marcelino de València. I no estan sols. Les seves vides giren al voltant d'un nadó de 7 mesos i dos nens de 3 i 7 anys. Els seus pares han estat víctimes d'una estafa: van signar un contracte de lloguer amb un home que no era l'amo del pis. Els va enganyar, però aquest és un altre procés judicial i aquí arrenca el drama d'aquesta família.

El suposat amo tenia claus del domicili, ensenyava la casa i els va preguntar si podia posar cartells al negoci que tenen (un locutori) per anunciar que buscava inquilí. Issam i Amina van pensar que estaven de sort. L'habitatge està just davant del locutori on treballa Issam i de l'escola dels nens. De fet, l'estafador «venia» la casa per 15.000 euros, però la parella no tenia aquests diners. Per això, van signar un contracte de lloguer. Va ser l'1 de març de el 2019.

No obstant això, als pocs mesos de mudar-se (després de pintar l'habitatge i aconseguir que el pis buit es tornés habitable amb obres de millora, inclòs el bany) una veïna els va posar en alerta en explicar-los que aquest pis només tenia un amo i era un banc. La parella es va presentar a l'oficina de l'entitat bancària per veure si, efectivament, l'immoble constava registrat com a seu. Així era. Quan la parella va comprovar l'engany va interposar una denúncia. Ara estan buscant l'estafador i quan el trobin, si apareix, s'obrirà un procés penal. En paral·lel, però, el que sí ha avançat és el desnonament perquè la casa és propietat del banc, que va reclamar la seva «possessió» després de saber que una família hi habitava. «Hem actuat de bona fe en tot moment. Vam ser nosaltres qui vam advertir a banc», explica Issam.

No obstant això, durant el procés judicial en marxa pel desnonament no s'aborda que la família va ser estafada. Això és un altre assumpte que va «per una altra via. «Ens diuen que això és un altre procés i nosaltres tenim proves, enregistraments, papers, factures i testimonis que corroboren la nostra història. La clau és que ens han enganyat perquè nosaltres ho tenim tot legal. I ara quin habitatge trobem que puguem pagar? El que teníem estalviat ho hem invertit en millorar aquest pis», expliquen. La família, amb pocs recursos, no ha demanat ajudes ni habitatge social.



Documentació que no compta



Mentre expliquen el seu cas van col·locant els papers damunt la taula: el contracte de lloguer, les factures dels subministraments elèctrics bàsics (al seu nom), l'empadronament dels cinc membres de la família al pis (l'estafador també consta al padró, pel que suposen que era un inquilí anterior i per això tenia clau), l'assegurança de l'habitatge que van contractar quan van entrar a viure, els rebuts dels pagaments del lloguer... i la sentència que data del 20 de novembre de 2019 i se'ls considera «ocupants» del pis, per la qual cosa indica que han d'abandonar el que creien la seva llar per «no tenir dret a romandre en l'habitatge». El procés de desnonament es va posar en marxa en aquest moment, i un mes després va arribar la notificació amb la data prevista per al llançament: 30 de gener, a les 10:45 hores. I ara, qui té el problema no és l'estafador, sinó ells.

«Vam ser nosaltres els que vam alertar del que ens passava i ara ens veiem al carrer amb tres nens molt petits. Som treballadors, som humils i honrats. No tenen en compte l'estafa, l'engany i a la fi som víctimes però ens tracten com si fóssim nosaltres els delinqüents. ¿Okupes? D'això res. Nosaltres vam signar un contracte, hem pagat tots els mesos i fins contractem una assegurança de la casa. Què se suposa que havíem d'haver fet? Com hem de comprovar nosaltres de qui és el pis? L'home tenia clau. Jo crec que la decisió resideix aquí perquè entenc que, un cop el banc es queda amb la casa s'hauria d'haver canviat. Però nosaltres no podíem saber això... De fet, l'estafador no és la persona que figura com l'anterior propietari de el pis, abans que se'l quedés el banc», explica Issam.

La seva dona, al seu costat, mostra l'escrit d'al·legacions presentat a l'Jutjat. «La sentència recull que els rebuts aportats com a pagament del lloguer no coincideixen amb els mesos naturals, però cal tenir en compte que en els rebuts sí que consta el concepte de 'pagament del lloguer' i si la xifra no coincideix és perquè li vaig avançar el diners perquè així m'ho va demanar. El contracte de lloguer tampoc serveix perquè el jutge diu que és il·legal, però vaig ser jo qui vaig acudir a el banc per buscar una solució. Tinc el DNI de l'estafador, tinc proves de tot el que diem, però res d'això serveix. De què ens val que ens donin la raó i ens reconeguin com a víctimes d'una estafa dins de X anys? El problema el tenim ara perquè tenim tres fills i en uns dies ens veiem amb ells al carrer», expliquen. I se'ls talla la veu.