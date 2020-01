JxCat assegura que Torra votarà avui perquè continuarà sent diputat

El vicepresident primer del Parlament, Josep Costa (JxCat), va assegurar que garantiran que el president de la Generalitat, Quim Torra, «pugui votar» com a diputat al Parlament, i va negar que la Junta Electoral Central (JEC) tingui competència per retirar l'escó a un representant electe, segons el reglament de la cambra catalana. «Això no va d'apartar el president Torra del seu escó, va d'apartar Torra del seu lloc de president, va de fer caure el Govern i de desestabilitzar el govern de Pedro Sánchez», va assegurar en una entrevista al programa FAQS de Tv3.

Costa va rebutjar la possibilitat que Torra continuiï sent diputat però que s'abstingui de votar per evitar impugnacions de lleis com la de pressupostos. «Privar el president de la Generalitat de votar en els plens és privar-lo de la seva condició de diputat», va afegir.

Pel que fa als contactes amb altres partits, va afirmar que «no hi ha res nou que s'estigui negociant» sobre aquest extrem, i que el president del Parlament, Roger Torrent, comparteix la seva mateixa tesi, com ha manifestat en públic amb anterioritat i durant les reunions de la mesa. En aquest sentit, va assegurar que «la mesa es ratificarà en allò que ha decidit: només els òrgans del Parlament poden decidir posar fi al mandat d'un diputat», posició que considera que no pot ser qualificada de desobediència.

Per la seva banda, el diputat d'En Comú Podem al Congrés Joan Mena va assegurar que malgrat que el president de la Generalitat perdi l'acta de diputat al Parlament pot seguir com a cap del Govern. «El que hem de fer és aplicar la normativa», va assegurar. El també portaveu dels comuns va considerar que Torra «no ha de continuar sent president», però no perquè ho hagi decidit «la dreta ni tampoc el seu braç judicial», sinó perquè «ho pensen el 70% de catalans». És per això que va reclamar que es convoquin eleccions al Parlament tan bon punt s'hagin aprovat els pressupostos de la Generalitat.

Paral·lelament, la líder de Cs a Catalunya, Lorena Roldán, va avisar el president de Parlament que no els «tremolarà la mà per anar davant la Justícia i denunciar la seva desobediència» si no atén el requeriment de la Junta Electoral Central d'executar la retirada de l'escó a Torra després de la seva inhabilitació.



Comissió d'investigació

D'altra banda, l'exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras explicarà demà en una comissió d'investigació al Parlament que l'aplicació del 155 va suposar «vulneracions de drets que s'han anat produint des abans de l'1-O fins avui». En una entrevista conjunta amb els exmembres de la Generalitat a la presó feta a través d'un qüestionari de tres preguntes enviat per Catalunya Ràdio, Junqueras va anunciar que en la comissió explicarà «el desastre que va suposar que amb el 155 s'aturés de cop tot allò pel que havíem estat treballant, lleis i ajudes que havíem posat en marxa». Pel seu costat, Jordi Turull va assenyalar que reflexionarà sobre el que va suposar el 155 pel que fa a la relació Catalunya-Espanya, que «va molt més enllà de la intervenció de l'autogovern».