Els partits independentistes busquen sense èxit una sortida unitària per l'acta de Torra

JxCat, ERC i la CUP s'han reunit al Parlament per analitzar el nou escenari després que el secretari general de la cambra, Xavier Muro, hagi donat l'ordre per retirar la condició de diputat a Torra. En la reunió entre els tres grups independentistes també hi ha participat el president del Parlament, Roger Torrent, poc abans de la reunió de la Mesa prevista per a les 12.30 hores. De fet, ha estat justament la reunió d'aquest òrgan de la cambra la que ha interromput la trobada entre les tres formacions. En sortir, cap de les parts ha volgut fer declaracions, tot i que admeten que, de moment, no tenen cap acord per afrontar unitàriament la situació. JxCat, ERC i la CUP no descarten seguir la reunió o mantenir contactes després de la Mesa, però tampoc s'han mostrat massa esperançat.

Després que hagi saltat la notícia, avançada per l'ACN, de l'escrit del secretari general de la cambra, les posicions s'han volgut explicar a la premsa, evidenciant així el desacord entre ells. ERC defensa que cal trobar una sortida consensuada amb els partits independentistes amb un doble objectiu: d'una banda treballar perquè Torra pugui votar als plens. I d'altra banda, "preservar la validesa i eficàcia de les decisions que s'aprovin al Parlament". Torra, per la seva part, creu que el secretari general de la cambra no té competències per retirar-li l'acta i ha avisat que es posa en risc el Govern. A més, tant el president com JxCat han demanat que el focus se centri ara en Torrent, a qui consideren clau per retirar o no l'escó a Torra.