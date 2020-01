El repunt dels ERO d'extinció a Catalunya colpeja l'automoció

El sector de l'automoció és un dels més perjudicats pel repunt dels Expedients de Regulació d'Ocupació (ERO) a Catalunya, on un total de 6.179 treballadors van perdre la feina en acomiadaments col·lectius el 2019, xifra que gairebé multiplica per tres els afectats l'any anterior. ET Connectivity, Prysmian i Calsonic Kansei són algunes de les empreses del motor que han presentat expedients que han contribuït a elevar aquesta xifra d'acomiadaments, mentre que el 2020 ja ha començat amb l'amenaça d'un nou ERO per a 760 treballadors de la planta de Continental Automotive a Rubí.

Si s'acaba materialitzant, l'expedient, que l'empresa va anunciar dimecres passat i va decidir paralitzar l'endemà, serà el més nociu dels últims temps, per sobre del que va afectar l'any passat Nissan (600, encara que la majoria eren prejubilacions) i el de Prysmian (487).

Segons les dades del departament de Treball de la Generalitat, el 2019 es va tancar amb un total de 6.179 treballadors afectats per 182 ERO d'extinció, xifra que suposa el 161,93% més d'empleats afectats i el 76,70% més d'expedients que el 2018. Catalunya no registrava un nombre d'acomiadaments tan elevats en procediments col·lectius des del 2013, quan la crisi va provocar que al voltant de 8.000 persones es quedessin sense feina.

A més dels ERO d'extinció, el 2019 es van registrar 182 procediments de suspensió de contracte, que van afectar 3.490 persones, el 14,95% més; i 39 de reducció de jornada, que van implicar 390 treballadors, el 65,25% més. En total, el nombre de treballadors afectats per algun expedient (extinció, suspensió o reducció de jornada) es va elevar fins als 10.059, gairebé el doble que el 2018 (5.631).

En l'àmbit de l'automoció, amb un pes important a la indústria catalana, els experts apunten que molts d'aquests ERO s'expliquen per la incertesa sobre l'evolució del mercat de vehicles de combustió i els reptes que suposa l'aposta per la digitalització i el cotxe elèctric.

Un exemple és el de l'empresa Continental Automotive, que ha justificat la seva decisió de vendre la planta de Rubí en la seva nova aposta per la mobilitat elèctrica, que li reclama «ajustos» en producció en diverses plantes distribuïdes per tot el món. La multinacional alema-nya ha calculat que aquesta estratègia la portarà a acomiadar una mica més de 5.000 treballadors.

De fet, el CIAC, el clúster de la indústria de l'automoció de Catalunya, va estimar fa uns quants mesos que el 75% de les empreses del sector automobilístic català podrien desaparèixer el 2030 si la indústria no es reinventava.

Aquells que estan en una situació més incerta són els fabricants de components, sobretot els que tenen menys grandària. Les claus per poder competir en el futur passen, segons el seu parer, per adaptar-se als models empresarials, buscar socis, transformar els processos industrials a la indústria 4.0, fomentar el talent i impulsar les capacitats tecnològiques basades en un ecosistema elèctric, connectat, compartit i autònom.