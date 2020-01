El secretari general del Parlament dona l'ordre per retirar l'acta de diputat a Torra

El secretari general del Parlament, Xavier Muro, ha donat instruccions als serveis de la cambra per retirar l'acta de diputat al president de la Generalitat, Quim Torra. En una carta dirigida a la Mesa del Parlament, a la qual ha tingut accés l'ACN, Muro argumenta que la situació de Torra ha canviat després que la setmana passada el Tribunal Suprem (TS) no suspengués la decisió de la Junta Electoral Central (JEC) de treure-li l'escó.

A més, Muro recorda que la Junta Electoral Provincial de Barcelona li havia donat dos dies, que s'esgoten avui, per informar del substitut de Torra com a diputat. La Mesa del Parlament es reuneix avui a les 12.30 hores per prendre una decisió i ho farà amb la carta del secretari general sobre la taula. Tot plegat a poques hores que comenci el ple del Parlament a les 15 hores.