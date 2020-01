Torra creu que el secretari general no té competències per retirar-li l'acta i avisa que es posa en risc el Govern

El president de la Generalitat, Quim Torra, no ha encaixat bé la decisió del secretari general del Parlament, Xavier Muro, de donar instruccions als serveix jurídics de la cambra perquè iniciïn els tràmits de retirada del seu escó, després de les polèmiques decisions del Suprem i la Junta Electoral. Fonts de la Presidència de la Generalitat asseguren a l'ACN que Torra creu que el secretari general "no té competències per a dictar la resolució que ha dictat, que anava dirigida al president del Parlament, Roger Torrent". I que amb el que està passant "es posa en risc la legislatura i el Govern", posant el focus així clarament a la posició d'ERC davant la nova situació.

Segons les mateixes fonts, el president creu que ara el que necessita és "saber si aquest Parlament és en mans dels representants dels ciutadans o de secretaris generals i lletrats que canvien els discursos". "Permetrà el president Torrent que un secretari general ordeni i tregui i posi diputats? Qui mana és el president", expliquen des del Palau.