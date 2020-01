Trump rebutja l'oferta de l'Iran de negociar a canvi de la fi de les sancions

El president dels Estats Units, Donald Trump, va rebutjar una oferta del Govern iranià per iniciar una ronda de negociacions a canvi de la fi de les sancions nord-americanes sobre la república islàmica. «El ministre d'Exteriors de l'Iran diu que vol negociar amb els Estats Units però vol que retirem les sancions. No, gràcies!», va escriure el president nord-americà al seu compte de Twitter en referència a l'oferta realitzada pel màxim diplomàtic iranià, Mohammad Yavad Zarif, durant una entrevista a Der Spiegel.

«No s'ha de descartar», va assenyalar Zarif, «que la gent pugui canviar de posició i reconegui la realitat. No ens importa qui estigui a la Casa Blanca. El que ens importa és la forma de comportar-se».

Trump va decidir restaurar les sancions contra l'Iran després d'abandonar, el 2018 i de manera unilateral, l'acord nuclear signat tres anys abans entre la república islàmica i la comunitat internacional. Des de llavors, els dos països estan protagonitzant una escalada de tensió que va arribar al seu punt àlgid a principis de mes amb la mort del poderós general iranià Qasem Soleimaní, considerat un dels grans arquitectes de la política exterior iraniana i qualificat de terrorista pels Estats Units, en un atac nord-americà a l'aeroport internacional de Bagdad (Iraq).



Noves centrifugadores

Per la seva banda, l'Organització per a l'Energia Atòmica de l'Iran (OEAI) va assegurar que és capaç d'enriquir urani en qualsevol percentatge, una afirmació que genera més preocupacions al voltant del programa nuclear d'aquest país. «Tan aviat com els líders polítics donin llum verd, l'OEAI pot enriquir urani a un nivell il·limitat», va explicar el sotsdirector de l'esmentada organització, Ali Asghar Zarean. L'Iran està treballant també en una nova generació de centrifugadores, cosa que podria accelerar el procés d'enriquiment d'urani.